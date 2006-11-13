Кушнарьов ”так і сказав”, ким замінять міністрів Нашої України

Питання відставки міністрів охорони здоров`я та у справах сім`ї, молоді та спорту буде розглянуто у вівторок.

Про це перед початком погоджувальної ради у понеділок заявив член фракції Партії регіонів Євген Кушнарьов.

За його словами, питання кандидатур на заміщення посад цих міністрів обговорювались зранку в понеділок на засіданні ради коаліції.

На питання, які кандидатури обговорювалися, Кушнарьов відповів: "Так я вам і сказав".

У свою чергу лідер фракції Соцпартії Василь Цушко повідомив, що рада коаліції отримала доручення обговорити прийнятні для себе кандидатури і на ранок вівторка повідомити свої пропозиції прем`єр-міністру.

Водночас він зазначив, що фракція СПУ досі не обговорювала жодної кандидатури.

За словами Цушка, прем`єр Віктор Янукович був присутній на ранковому засіданні ради коаліції.

Українська правда