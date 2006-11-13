Кушнарьов ”так і сказав”, ким замінять міністрів Нашої України
Питання відставки буде розглянуто у вівторок
Питання відставки міністрів охорони здоров`я та у справах сім`ї, молоді та спорту буде розглянуто у вівторок.
Про це перед початком погоджувальної ради у понеділок заявив член фракції Партії регіонів Євген Кушнарьов.
За його словами, питання кандидатур на заміщення посад цих міністрів обговорювались зранку в понеділок на засіданні ради коаліції.
На питання, які кандидатури обговорювалися, Кушнарьов відповів: "Так я вам і сказав".
У свою чергу лідер фракції Соцпартії Василь Цушко повідомив, що рада коаліції отримала доручення обговорити прийнятні для себе кандидатури і на ранок вівторка повідомити свої пропозиції прем`єр-міністру.
Водночас він зазначив, що фракція СПУ досі не обговорювала жодної кандидатури.
За словами Цушка, прем`єр Віктор Янукович був присутній на ранковому засіданні ради коаліції.