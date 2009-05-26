КПУ голосуватиме за відставку Васюника, бо він - "печерний націоналіст"

Фракція КПУ голосуватиме за звільнення Івана ВАСЮНИКА з посади віце-прем’єр-міністра України та Юрія ЄХАНУРОВА - з посади міністра оборони України.

Про це повідомив в інтерв’ю УНІАН лідер фракції Петро СИМОНЕНКО.

Говорячи про І.ВАСЮНИКА, він зазначив, що “треба сьогодні звільняти уряд від печерних націоналістів, які сьогодні вже провалили, мені здається, і 2012 рік (йдеться про Євро-2012 - УНІАН).

П.СИМОНЕНКО також повідомив, що фракція КПУ проголосує і за відставку Ю.ЄХАНУРОВА. При цьому він додав, що Ю.ЄХАНУРОВ – це “тільки виконавець”. За його словами, “головнокомандувач - Президент України Віктор ЮЩЕНКО, і його треба разом з Ю.ЄХАНУРОВИМ за ці злочинні дії щодо послаблення обороноздатності країни звільняти”.

П.СИМОНЕНКО не виключив, що фракція КПУ може підтримати якісь кадрові призначення в уряді.

За його словами, рішення фракція КПУ прийматиме з урахуванням багатьох факторів. “Якщо це буде нормальна, порядна людина і спеціаліст, то ми подумаємо”, - зазначив він.

Лідер комуністів додав, що “якщо це чергове політичне шоу тільки для того, щоб сьогодні мати людей на посаді і готуватися до виборів та витягувати гроші, то фракція ніколи за це голосувати не буде”.

П.СИМОНЕНКО наголосив, що у фракції КПУ “принципова позиція” і вона буде виходити з того, що “потрібно сьогодні для України і для народу”.