Одеський губернатор підключився до вирішення конфлікту навколо спроби забудови Літнього театру

Глава Одеської обладміністрації Максим Степанов звернувся до Міністерства культури України з ініціативою відновити межі міського саду Одеси згідно початкового плану території від 1866 року. Одеський губернатор заявив, що таким чином планує вирішити конфлікт між громадськістю міста та забудовниками, які планували зведення на території Літнього театру горсаду торгово-розважального комплексу.

«Міський сад Одеси буде відновлений у межах, які він мав при створенні неповторної Одеси. До нього буде включено і Літній театр. Проблема виникла через те, що в 1991 році, при прийнятті Одеським облвиконкомом рішення про взяття пам'ятки під охорону держави, не були чітко визначені її межі. Зараз управління культури обладміністрації закінчує роботу з підготовки документації. Вже з урахуванням архівних даних ми відновимо історичні межі горсаду. Механізм запущено», - повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов ініціював перевірку законності рішень міськради щодо забудови Літнього театру в Міському саду Одеси. Він відзначив неприпустимість забудови територій, що мають історичну цінність для регіону.

Довідка: Міський сад був розбитий Феліксом де Рібасом на початку XIX століття, однак не був відкритий для широкої громадськості. У 1837 році була здійснена перша реконструкція та благоустрій саду. У 1920-і в його північній частині був створений Літній театр Одеської філармонії.