”Нашій Україні” нарешті пощастило? (Фоторепортаж)

Зовні друга частина третього з`їзду Нашої України нічим не відрізнялася від інших партійних заходів аналогічного масштабу і спрямованості. Центр культури і мистецтв НТУУ “КПІ” оточували молоді люди в "спецодягу" і з партійною символікою. Високопоставлені делегати так само красувалися дорогими авто. Але напруга, здавалося, висіла в повітрі.

Від другого етапу третього з`їзду «Народного Союзу Наша Україна» чекали несподіваних і неординарних рішень. Мабуть, на роль такого претендує обрання політради партії загальним числом 214 чоловік. Та ще той факт, що у складі політради залишені всі керівники Нашої України, роботу яких той же з`їзд визнав за незадовільну.

Член політради НСНУ Петро ПОРОШЕНКО, після того, як дискусія про перспективи зміни керівництва партії зайшла в безвихідь, заявив, що готовий відмовитися від яких-небудь посад в НСНУ. Проте відзначив, що якщо делегати проголосували за визнання роботи ради партії незадовільною, міняти склад політради необхідно кардинально. Тобто, категорично відмовитися від ідеї включити до складу партійного керівництва всіх нашоукраїнців, що входять у «відставлену» політраду і всіх нинішніх народних депутатів фракції НУ.

Інший член політради Юрій ЄХАНУРОВ всіляко утримував делегатів з`їзду від обрання голови партії як офіційного голови Нашої України. «Потрібно уважно проаналізувати всі ризики такого рішення – обрання голови партії при наявному почесному голові», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ. Він також зазначив, що вважає найголовнішим те, що з`їзд не привів до розколу усередині партії через персональні амбіції або підозру когось у чомусь.

Микола КАТЕРИНЧУК демонстративно залишив засідання на знак протесту проти невизнання незадовільною роботи керівництва Нашої України (під час першого голосування з цього питання). Але незабаром повернувся. Питання переголосовали, але КАТЕРИНЧУК був налаштований вже миролюбніше. В інтерв`ю журналістам відзначив, що делегати сьогодні вимагають «саме влади партії на своєму з`їзді, і, я думаю, що тим, хто сидить в президії потрібно продумати, як не розколоти з`їзд». Хоча до цього закликав зовсім відмінити посаду голови Ради НСНУ і вибрати голову партії прямими виборами на з`їзді.

«Любі друзі” Петро ПОРОШЕНКО і Микола МАРТИНЕНКО зберегли свої місця в керівництві партії. Правда, поки неясно, чи вдалося їм в тій же мірі зберегти вплив…

Лідер партії «Реформи і порядок» Віктор ПИНЗЕНИК в той час, як лідери і претенденти на лідерство в Нашій Україні боролися за місце під сонцем, проводив «роз`яснювальну роботу», закликаючи до створення консолідованої опозиції. «Наша мета – повернути владу. І відповідь може бути тільки одна – консолідована участь в наступних виборах, коли б вони ні відбулися», - заявляв В.ПИНЗЕНИК. (Нагадаємо, що наприкінці жовтня ПРП і БЮТ домовилися про співпрацю в опозиційній діяльності.)

Також ПИНЗЕНИК відзначив, що нещодавно переглядав архіви діяльності фракції «Наша Україна» у Верховній Раді попереднього скликання і дійшов висновку, що зараз необхідне виймати з архівів ті заяви, які фракція робила з приводу економічного і соціального розвитку України в 2003-2004 роках.

Ще один гість з`їзду міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що єдиним переможним шляхом для демократичних сил є викриття дій нинішньої влади. Крім того, що потрібно бути чесними, і пояснити, «що перемогу людей зрадили, використали, оббрехали», ЛУЦЕНКО пригадав і про свій особистий рахунок до нинішньої влади: «демонстративно відпустила ЩЕРБАНЯ - людину, яка гуляла півтора роки і ховалася від правосуддя». Міністр вважає, що це «як хамський плювок влади в обличчя всьому народу».

За підсумками з`їзду голова ради партії “Народний Союз “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ не виключив, що весною відбудеться об`єднувальний з`їзд НСНУ.

Петро ПОРОШЕНКО говорив про великі перспективи партії і відсутність програшу, не дивлячись на всі зовнішні ознаки такого. “Сьогодні вистачило здорового глузду, щоб дійти консолідованого рішення. Делегати, що прибули на з`їзд, дійсно пройшли разом великий шлях – і в цьому залі сидять не вороги, а бойові соратники, а це все настроює на конструктивні ідеї”, - відзначив П.ПОРОШЕНКО.

Народний депутат фракції «Наша Україна» Юрій АРТЕМЕНКО – про небезпеку, якої партія щасливо уникнула. «Ми були близькі до того, щоб втратити сильну і дієву партію. На щастя, цього не відбулося. І левова частка заслуги цього належить Петру ПОРОШЕНКУ, який в кризовий момент узяв ініціативу у власні руки”.

Фото Сергія Светлицького, Євгена Орловського