На кого Ющенко проміняв Нашу Україну (фоторепортаж)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з родиною відвідав концерт італійського співака Тото КУТУНЬО, який проходив у Києві в палаці «Україна». І не було б у цьому ніякої інтриги, якби у цей же час у Центрі культури і мистецтв КПІ не відбувався другий етап третього з`їзду НСНУ.

Більшість делегатів так і не змогли збагнути відсутності на з"їзді Почесного голови партії. Віктор ЮЩЕНКО віддав перевагу безпроблемному спілкуванню зі знаменитим італійцем...

Фото УНІАН і"Газеты по-киевски"