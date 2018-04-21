На кого Ющенко проміняв Нашу Україну (фоторепортаж)

На кого Ющенко проміняв Нашу Україну (фоторепортаж)

15:39, 13 листопада 2006
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У той час, як у Центрі культури і мистецтв КПІ  відбувався другий етап третього з`їзду НСНУ, Почесний голова партії знаходився у палаці "Україна"...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з родиною відвідав концерт італійського співака Тото КУТУНЬО, який проходив у Києві в палаці «Україна». І не було б у цьому ніякої інтриги, якби у  цей же час у Центрі культури і мистецтв КПІ  не відбувався другий етап третього з`їзду НСНУ.

Більшість делегатів так і не змогли збагнути відсутності на з"їзді Почесного голови партії. Віктор ЮЩЕНКО віддав перевагу  безпроблемному спілкуванню зі знаменитим італійцем...

Фото УНІАН і"Газеты по-киевски"

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