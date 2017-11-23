Штат Вісконсин визнав Голодомор 1930-х років геноцидом українського народу

В американському штаті Вісконсин Голодомор в Україні 1932-1933 років визнали геноцидом українського народу.

Про це Посольство України у США повідомляє у Facebook.

"Ще один американський штат приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 рр. геноцидом проти українського народу. Губернатор штату Вісконсин Скотт Вокер підписав відповідну прокламацію", - йдеться у повідомленні.

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У зв'язку з цим українські дипломати висловили вдячність Сполученим Штатам за підтримку та відновлення історичної справедливості у пам'ять про мільйони жертв, які померли від свавілля радянської влади.

Також сказано, що станом на сьогодні Голодомор визнано геноцидом у штатах Вашингтон, Вісконсин, Орегон, Іллінойс, Пенсильванія, Нью-Джерсі та Нью-Йорк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Інституті демографії та соціальних досліджень імені Птухи заявили, що втрати України через надсмертність під час Голодомору у 1930-х роках становили 3,9 млн осіб.