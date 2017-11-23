Депутатські їдальні: битва судка і гаманця

Стереотип про дешеву їжу в їдальні Верховної Ради досі гуляє між людей. Де, за скільки і в яких умовах депутат може поїсти, не тікаючи далеко від робочого місця? У четвер в парламенті офіційно продемонстрували одну зі своїх їдалень.

Про депутатську їдальню «під куполом» можна розповідати байки з майже кожного скликання Верховної Ради. Про те, як горілку наливали у чайні чашки, скромно поклавши чайний пакетик на блюдечко. Як так само у кавових чашках можна було замість кави замовити коньячку. Як повноцінний обід міг коштувати втричі дешевше, ніж у стандартному закладі громадського харчування… Цієї осені теж не обійшлося без скандалів. То депутати обурилися, що вимушені їсти разом з журналістами, то їх не влаштувало, що значно виросли ціни.

Щоб якось розвіяти постійний інтерес до цього аспекту життя народних обранців, в рамках Міжнародного тижня законодавчої відкритості в парламенті було проведено День відкритих дверей їдальні. Щоправда, журналістів повели не у відому їдальню безпосередньо під куполом Верховної Ради (вул. Грушевського, 5), а в одну з тих, які називають «комітетськими», бо вони знаходяться в будівлях, де розміщуються, зокрема, комітети парламенту, - на вул. Садовій, 3 та Садовій, 3а.

Тут, на першому поверсі Садової, 3, близько 70 посадкових місць. І, за словами директора Державного підприємства «Їдальня Управління справами Апарату Верховної Ради України» Миколи Бобренка, її щодня, в середньому, відвідує до 300 людей. В пленарний тиждень – вдвічі більше. Кухарів же на всі радівські їдальні – 60-65 осіб. Та нагодувати всіх встигають.

Їдальня на Садовій працює так само, як і та, що під куполом: береш тацю, підходиш до роздачі, отримуєш те, що хочеш, і розраховуєшся на касі. Система як у будь-яких загальнодоступних закладах громадського харчування. Водночас, у деяких їдальнях в комітетах парламенту є і обслуговування офіціантами. Там потрібно на папірці зазначити, які страви ти обрав, офіціантка ці побажання передасть на кухню, а потім і їжу сама принесе. Розрахунок - вже після трапези, на касі.

Щодо асортименту, то під куполом він більший. Мовляв, там на деякі страви більше попиту. «Наприклад, червона риба. Тут попиту менше, то вона тут буває, але рідко. Під куполом - різна публіка, і там харчуються не тільки депутати, а й журналісти, помічники, і навіть представники іноземних делегацій», - розповів Бобренко.

Загалом же меню змінюється майже щодня і всього містить до 300 страв. Серед найпопулярніших у парламенті – червоний борщ з пампушками, грибна юшка та котлети. Але такого, щоб за день не була розкуплена уся приготована їжа, не буває. Хоча ціни «кусаються». Наприклад, 14 листопада у їдальні під куполом «котлету січену» можна було взяти за 42,22 грн, картопляне пюре – 14,66 грн, чай з цукром і лимоном – 6,20 грн, а консервований огірок – 5,22 грн. У підсумку – 68,30 грн майже за нічого. Втім, Микола Бобренко на такі приклади зауважує, що все залежить від особистих уподобань: «Якщо «повний комплекс» і йдеться про їдальню суто під куполом, то це буде, мабуть, до 100 гривень... Залежить від гаманця і від вподобань відвідувачів».

Загалом в приміщеннях парламенту є кілька їдалень і саме серед комітетських можна знайти собі щось за прийнятною ціною. Але в день пленарного засідання не всі мають час на біганину в інше приміщення. Хоча, під куполом можна зіграти в гру «великий комбінатор»: як і поїсти, і не витратити на це надто багато грошей. Наприклад, гречка і салат з морської капусти плюс чай - не дуже наїсися, але комбінація для обіду - одна з нейекономніших. Тобто на м'ясо краще не дивитися, а про червону рибу і не мріяти.

Порівнюючи ціни в їдальнях різних держорганів, можна відзначити, що дешевше ніж під куполом парламенту обідати буде, зокрема, у їдальні Державного управління справами. Вигідніше, кажуть колеги, харчуватися, і в Кабінеті міністрів, де перше, гарнір і котлета стануть у 30-50 грн, або ж у деяких міністерствах. В Національному банку, де добряче пообідати можна на 40-50 грн, а обід у їдальні Генеральної прокуратури стане орієнтовно у 40 грн.

Так, постає питання вибору і постійного внутрішнього конфлікту: нести до Ради судочок з обідом, чи зекономити сили та місце в сумці, витративши 70-100 гривень лише за один обід. Дехто, зокрема, серед журналістів, вже давно зробив свій вибір на користь судків.

Тетяна Поляковська