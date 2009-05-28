Вітчизняний політикум знову в очікуванні «ширки»

Вітчизняний політикум знову в очікуванні широкої коаліції.

І в Партії регіонів, і в БЮТ не приховують, що переговори тривають, передає ICTV. Головна об’єднавча ідея - зміни до Конституції, за якими Президента міг би обирати парламент.

З тим, що час для переформатування коаліції назрів, погоджується і глава парламенту. Та спочатку треба у ВР розглянути проект закону про внесення змін до Основного Закону, твердить Володимир Литвин.

А Президент категоричний: можливий союз БЮТ та Партії регіонів - виклик демократії. Віктор Ющенко обіцяє оголосити референдум, якщо спробують переписати Конституцію на двох.