Жебрівський: Катеринчук приземлився на запасний аеродром

“Мені не зрозуміло, яким чином голова виконкому, який не займався розбудовою партії, розпочав дискусію в партії, по суті, за два дні до початку з’їзду. Дискусія – річ корисна, однак вона мала б розпочатися як мінімум за місяць до початку з’їзду. В крайньому випадку – після першого етапу з’їзду”. Про це сайту RAZOM сказав народний депутат, член Президії “Нашої України” Павло Жебрівський.

“Микола Катеринчук просто хотів посісти ключове місце в партії, а це жодного стосунку до дискусії в середині партії немає, - зазначив він.

“Микола готував до з’їзду програму-максимум – розколоти партію, забрати з собою частину партійців. Однак цей план йому не вдався. Не даремно він задовго до усіх цих подій готував собі запасний аеродром. На президії партії, до речі, обговорювалося питання про реєстрацію партії “Європейська Україна”, куди увійшли заступниками два його помічники, а керівником контрольно-ревізійного управління партії була його секретарка. Отже, на всякий випадок, для нього запасний аеродром вже існує. Хоча, як тільки почалася дискусія про зміну облич в “Нашій Україні”, Катеринчук призупинив розвиток проекту “Європейська Україна” і спробував посісти ключову роль в “Нашій Україні”. Оскільки це йому не вдалося, думаю, у нього є усі шанси повернутися на свій “аеродром”.