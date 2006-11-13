Семенюк поскаржилась Гайдуку на Федерацію профспілок

Федерація профспілок України фактично відмовила в наданні Фонду державного майна України переліку майна, яке знаходиться в її власності. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду.

Як зазначили у Фонді, про дії ФПУ Фонд інформував найвищі органи влади, а також Раду з питань національної безпеки та оборони.

За інформацією прес-служби, Фонд також планує 16 листопада 2006 року провести спеціальну нараду, на яку запрошені представники ФПУ.

У Фонді нагадали, що інвентаризація майна ФПУ проводиться відповідно до доручення Кабінету міністрів України від 20 липня 2006 року. Інвентаризація майна ФПУ мала визначити майно, яке на сьогодні знаходиться у фактичній власності профспілок.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2006 року Фонд державного майна України і Федерація профспілок України уклали угоду про взаємодію з метою проведення інвентаризації об`єктів ФПУ і налагодження їх обліку. Згідно з угодою, інвентаризація об`єктів ФПУ проводиться згідно з Методикою проведення інвентаризації об`єктів державної власності, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 30 листопада 2005 року.