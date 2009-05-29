Турчинов нагадує Ющенку, чим закінчилася затія Кучми

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає безперспективною ініціативу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про проведення конституційного референдуму.

Таку думку О.ТУРЧИНОВ висловив в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«КУЧМА свого часу теж організовував референдуми. І чим це для нього закінчилося?», - запитав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО в інтерв`ю «Независимой газете» не виключив призначення Всеукраїнського референдуму для прийняття запропонованих ним змін до Конституції.

«Якщо політичні сили маніпулюватимуть Конституцією, я призначу всеукраїнський референдум», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Відповідаючи на запитання про можливе об`єднання БЮТ і Партії регіонів, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що тут насправді йдеться про долю української демократії. Він вкотре застеріг: якщо країна втратить демократію, вона втратить незалежність. «Я відразу призначу референдум, щойно ці домовленості відбудуться, якщо переписуватиметься Конституція, якщо будуть маніпулювання з Основним Законом, який формує устрій у державі», - заявив глава держави.

Глава держави переконаний, що сили, «які, починаючи з 2 вересня 2008 року, не раз підходили до теми закулісної реформи Конституції і розподілу країни «на двох», найбільше бояться тільки одного: громадської думки, суспільної позиції».