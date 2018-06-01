Янукович ризикує опинитися в ситуації буриданового осла

Лідер Партії регіонів побив рекорд непослідовності українських політиків: буквально протягом тижня Віктор Янукович то натякав на можливість знаходження взаєморозуміння з БЮТ з питань внесення змін до Конституції, то заявив, що переговори з «сердечниками» на цю тему рік тому як перервалися.

Якщо тенденція політичної поведінки Віктора Януковича збережеться, то прогнозувати його невдовзі будуть не аналітики, а співробітники Гідрометцентру. Вгадувати напрям його руху буде все складніше, і від цього, ймовірно, повинна найбільше страждати мільйонна Партія регіонів. Річ у тому, що Янукович здійснює в русі повороти, які суперечать законам не лише фізики, але й здорового глузду. У ситуації хронічної політичної невизначеності, яка панує в Україні не перший місяць, лідер найбільшої опозиційної сили не зумів стати центром стабільності і тяжіння, а вібрує разом з іншими.

Янукович наче задався метою підтвердити, що страждає на «президентську недугу»: транслює ту думку, яку заніс останній відвідувач його кабінету перед настанням «години Х». Якщо це додає Вікторові Федоровичу значущості у власних очах, то його щиро жаль, адже за роки перебування в опозиції він так і не зумів збудувати незалежну й унікальну лінію поведінки. Янукович виявився майстром гри на пониження власної значущості за ситуації, коли від нього для досягнення успіху була потрібна всього лише імітація активних дій.

Віктор Федорович вже встиг «потішити» своїх прихильників, коли після двох невдалих спроб відправити уряд Тимошенко у відставку запропонував дозволити Кабміну допрацювати до президентських виборів. Експерти назвали цей крок перемогою груп Ахметова і Клюєва над тандемом Бойко - Льовочкін. «Регіонали» давно неоднорідні з основних політичних питань, і суперечності раз по раз починають проявлятися наче виверження вулкана. Мабуть, Янукович забув норми оновленої Конституції, яка не припускає складання прем`єром своїх повноважень перед новообраним главою держави? Чи тверезо ставиться до власної здатності перемогти кризу в найкоротші терміни не на словах, а на ділі. Очевидно, що розраховувати на консолідацію депутатського корпусу після президентської кампанії в нашому випадку дещо наївно: слуги народу можуть об`єднатися хіба що для протистояння новому Президентові.

Тим дивовижніше сахання лідера «регіоналів», який був цілком благодушно налаштований 24 травня, але вже 28-го обрушився з різкою критикою на уряд Тимошенко, прогнозуючи погіршення економічної ситуації в другому півріччі поточного року. Невже Віктора Федоровича так зачепили «лівійські» випади Юлії Володимирівни? Наче спалюючи за собою мости, Янукович заявив, що переговори з БЮТ на тему внесення змін до Конституції вже рік як припинилися, хоча впродовж останніх місяців різні інформовані суб`єкти політичного процесу стверджували зворотнє. Для повноти вражень не вистачало хіба що обіцянки піти на президентські вибори, втім, і без нього очевидно, що іншого, більш рейтингового і впізнаваного кандидата у лавах Партії регіонів немає.

Чим спровокована радикалізація Віктора Януковича? Можливо, Рінат Ахметов все ж таки вирішив стати генеральним спонсором його виборчої кампанії, і тепер Віктор Федорович збирається «на класі» реалізувати рейтингову перевагу. Але навіть у цьому випадку Януковичу необхідно перетворюватися на різкого і безкомпромісного критика діючої влади, вирушати в тур країною, закликаючи прихильників до консолідації. Хоча головний регіонал вже більше року очолює президентський рейтинг, але при цьому абсолютні показники популярності Віктора Федоровича не ростуть. Навіть лояльний до Партії регіонів Центр «Софія» віддає її вождеві близько чверті голосів, чого замало для безумовного тріумфу в боротьбі за пост глави держави. Але регіонали не поспішають починати масовану агіткампанію і тягнуть з призначенням дати президентських виборів. Це означає, що політична воля до перемоги у Януковича почала прорізатися, але фінансової платформи під нею поки немає.

Певно, для Віктора Януковича настав момент розібратися зі своїми спонсорами, визначившись, хто з них буде удостоєний честі здійснювати фінансові ін`єкції у виборчу кампанію. Не завадить і з виборчим штабом визначитися, хто цього разу стане його керівником. Януковичу саме час розставити необхідні фішки, адже ситуація в країні погано прогнозована, і може обернутися проти нього. Демонструючи пасивність, яку дармоїди видають за непохитну упевненість у собі, найпопулярніший політик країни ризикує опинитися в ситуації буриданового осла, не здатного зробити вибір. Це може привести не тільки до необхідності вгадувати тональність наступної заяви Віктора Федоровича, але й зменшення його шансів зайняти президентське крісло.

Євген Магда