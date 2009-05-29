Якщо ПР і БЮТ не домовляться, вибори-2004 здадуться дитячою казкою?

Експерти Агентства моделювання ситуацій вважають, що Україна має перейти до парламентської форми правління.

Таку думку вони висловив в коментарі УНІАН.

Зокрема, як зазначив директор АМС Віталій БАЛА : «Посада Президента у нас занадто цінна. Це приз, за який усі борються без правил. Тому ми вважаємо, що майбутнє за парламентською формою правління, і до цього потрібно переходити».

На його переконання, цим Україна зможе убезпечитися від цілої низки катаклізмів, як-то «параду регіональних суверенітетів». В.БАЛА підкреслив, що для політиків настав час «Ч», коли вони повинні здати іспит перед суспільством. На його думку, політики мають облишити свої амбіції і об’єднатися, і чим більше політичних сил ввійде у нову більшість, тим краще.

При цьому, вважає експерт, можна перейти і до практики виборів Президента у парламенті, але за однієї умови: якщо буде чітко заявлено, що нові союзники йдуть «до парламентської форми правління і це не є розподілом посад». В іншому ж випадку, коли політики не домовляться про конституційні зміни, Україну очікують не прості президентські вибори, стверджує В.БАЛА.

«Можуть бути не тільки суди, а й небажання тих, хто програє вибори, визнати їх, - відзначив директор АМС. - Тобто, (у переможця - УНІАН) може бути дуже сумнівна легітимізація».

У свою чергу заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ зазначив, що «в 2004 році, після змін до Конституції, Україна пішла не тим шляхом, з точки зору не тільки розподілу повноважень між Президентом та прем’єр-міністром, а взагалі стратегічно».

Експерт підкреслює, що завдяки діючій системі розподілу повноважень, теперішньому уряду фактично не дають реалізовувати антикризової програми.

Серед варіантів вирішення проблеми, окрім виборів Президента в парламенті, О.ГОЛОБУЦЬКИЙ допускає ще й вибори Верховної Ради у два тури.

«Переможець отримує більшість голосів у парламенті, формує уряд і таким чином відбувається певна консолідація навколо ідеї розвитку України», - сказав він.

Якщо ж переговори про створення широкої коаліції закінчаться безрезультатно, то вибори 2004 року можуть здатися «дитячою казкою», зазначив експерт.

«Дві такі особи із такими харизмами, з такими сильним амбіціями, як ЯНУКОВИЧ і ТИМОШЕНКО, будуть боротися до кінця», - моделює події експерт.

На даний момент шанси у двох кандидатів на президентське крісло рівні і різниця становить всього декілька відсотків. Проте, на переконання О.ГОЛОБУЦЬКОГО, у прем`єра шанси на перемогу є кращими.

«Через півроку ситуація абсолютно зміниться, бо ТИМОШЕНКО ще навіть не включила половину своєї потужності», - зазначив він.

Експерти АМС переконані, що кращим варіантом для країни буде об’єднання потужних політичних сил в єдину коаліцію. Зараз же залишається 2 варіанти.

«Перший – той, до якого Україна звикла. Боротьба не на життя, а на смерть. Або ж спроба знайти певний компроміс, як би він не виглядав і яким би він не був популярним серед населення», - констатує О.ГОЛОБУЦЬКІЙ.

Експерти вважають, що усі крапки над «і» щодо створення широкої коаліції і зміни форми правління будуть остаточно розставлені уже найближчим часом.

«Червень місяць має нам дати зрозуміти, кого ми маємо на чолі України і в парламенті, і на Банковій – це наші керівники чи діячі, які вирішують свої конкретні інтереси та задовольняють власні амбіції», - заявив В.БАЛА.