Макарів-1: заховане місто в поліських нетрях (фоторепортаж)

“Щовечора нас вишиковують і наказують роздягтися по пояс, – розповідає військовослужбовець Микола, який щойно прийняв присягу. – Перевіряють на наявність тілесних ушкоджень...”

Марно шукати це загадкове містечко на мапі, адже Макарова-1 досі немає на жодній цивільній карті – через сімнадцять років після розпаду Радянського Союзу. Маленьке військове містечко добре заховане в густих лісах Житомирської області, знайти дорогу туди досить непросто. На перший погляд, складається враження, що час зупинився тут і місто безлюдне…

Моя подорож починається в селищі Тетереві. Звідти до Макарова-1 приблизно раз на годину їздить старий, розхитаний автобус. А за 50 гривень туди можна дістатися на таксі.

У місто пропускають далеко не всіх охочих. На КПП до машини виходить жінка у військовій формі, таксист голосно коментує:

– Поставили на контрольно-пропускний жінок, чекай біди...

Дама у військовій формі запитує про мету візиту, просить показати документи. (Я тут не як журналіст, а відвідувач знайомого солдата). Хвилин за п’ять важкі ворота відчиняються, машину пропускають у місто. Їхати до казарм ще кілометрів три. Водій розповідає, що ще кілька років тому так просто не пускали, але потім контроль послабили...

Нарешті під’їжджаємо до порожньої автобусної зупинки – зеленої будки в оточенні двох пам’ятників – червоного кольору з написом “Перемозі жити вічно” та синьо-жовтого зі словами “Слава воину победителю”. Навколо ні душі... Трохи далі проглядаються панельні хрущовки. Дороги викладені бетонними плитами – без асфальту. Як пояснили мені пізніше, це робилося для того, щоб могли проїхати танки та важка артилерія. У повітрі зависла тиша, стає трохи моторошно. Мабуть, машина часу таки існує…

Макарів-1 побудували рівно сорок років тому як секретне військове містечко за розпорядженням Брежнєва. Усього таких об’єктів в Україні було чотири, розповідає місцева жителька Олена Сергіївна, з якою я розговорилася біля одного з будинків. Вона мешкає в Макарові вже сорок літ – її чоловік раніше служив тут офіцером. – На території містечка було розташовано дві військові частини – одна займалася протиракетною обороною та обслуговуванням ядерної зброї, у другій розміщались українські космонавти, – каже Олена Сергіївна. – На службу в Макарів-1 посилали молодих офіцерів, разом з ними їхали дружини та діти, багато хто з них живе тут і досі. Стороннім потрапити в Макарів-1 було дуже важко – треба було за місяць до поїздки подавати заявки. Життя в такій ізоляції більше нагадувало ув’язнення. Місто підпорядковувалося лише Москві, дітям у макарівській школі видавали московські атестати. Сьогодні в Макарові-1 мало що змінилося. Продовжують функціонувати обидві військові частини. Щоправда, ядерну зброю, як відомо, вивезли. Тепер діяльність однієї частини засекречена – у ній начебто контролюють сейсмічну активність. Друга частина займається збереженням і розподілом ракет і боєприпасів. На її території відбувають строкову службу солдати. Кожні півроку прибуває поповнення. Я якраз прибула на прийняття війської присяги новопризваними. Приймають присягу як строковики, так і контрактники – усі в один день. Сьогодні в Макарові-1 мало що змінилося. Продовжують функціонувати обидві військові частини. Щоправда, ядерну зброю, як відомо, вивезли. Тепер діяльність однієї частини засекречена – у ній начебто контролюють сейсмічну активність. Друга частина займається збереженням і розподілом ракет і боєприпасів. На її території відбувають строкову службу солдати. Кожні півроку прибуває поповнення. Я якраз прибула на прийняття війської присяги новопризваними. Приймають присягу як строковики, так і контрактники – усі в один день.

Весняний призив цього року невеликий – близько 30 чоловік. Кажуть, що більше й не треба. Після присяги молодих солдатів уперше відпустили в місто, але попередили, що за виходити за КПП і порушувати форму одягу не можна.

– Щовечора нас вишиковують і наказують роздягтися по пояс, – розповідає військовослужбовець Микола, який щойно прийняв присягу. – Перевіряють на наявність тілесних ушкоджень.

Солдати, судячи з їхніх слів, більш-менш задоволені службою. Кажуть, служити нескладно, а військова частина хороша, тож рік пролітає швидко.

– Солдатів посилено годують, оскільки місто знаходиться в четвертій зоні Чорнобиля, хоча радіації тут нема, – розповів офіцер. – Дідівщини немає. Служать як хлопці, так і дівчата, щоправда, лише на контракті.

До речі, на КПП біля казарм тільки жінки, усі родом з Макарова-1. Місто маленьке, населення становить близько трьох тисяч чоловік, тож роботи в містечку особливої немає. Працюють переважно або у військових частинах, або на місцевому бетонному заводі, або їздять в інші населені пункти.

На сьогоднішні Макарів-1 не має статусу міста, власного самоврядування, підпорядковується власне Міністерству оборони України. За півтора гектара лісових угідь, на яких розташоване місто, досі сперечаються Київська та Житомирська області, оскільки Макарів-1 розташований на стику областей.

Для приїжджих місто виглядає як курорт. Усюди ліс, прямо на вулиці цвітуть конвалії. Усюди ідеальна чистота...

День в Макарові-1 промайнув дуже швидко. Солдати кажуть, що так у них пролітає служба, а місцеві жителі – усе життя.