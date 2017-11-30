"Глава" окупованого Криму заявив, що Омеляна "заздрість душить" через Керченський міст

"Глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов висловив думку, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян запропонував зупинити будівництво Керченського мосту за допомогою посилення санкцій через "заздрість". Про це він заявив прокремлівському телеканалу "Звезда", передає РБК.

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"Міст будується, і буде побудований незалежно від будь-чиїх думок", - сказав він. "Це, напевно, заздрість душить людей, які так говорять, оскільки розуміють, що Крим завдяки мосту отримає переваги", - вважає Аксьонов. Він підкреслив, що для півострова міст стане "дорогою життя". "А всі, хто заздрить, це їх особисті труднощі", - додав "глава уряду" окупованого півострова.

Як повідомляв УНІАН, про необхідність зупинити незаконне будівництво мосту шляхом посилення санкцій відносно Росії заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян 29 листопада. За його словами, будівництво моста сприяє значним економічним втратам України. Міністр пояснив, що при будівництві моста вводяться нові обмеження по габаритах суден, які проходять через Керченську протоку, що призведе до зниження вантажопотоку в порти у Маріуполі та Бердянську.