В агента НАБУ "Катерини" під час обшуку знайшли чотири елітні авто та три будинки у Конча-Заспі - ЗМІ

Співробітники Генеральної прокуратури України провели обшук в агента НАБУ "Катерини" у справі щодо провокування дачі хабара чиновниці Державної міграційної служби. Про це ТСН.ua повідомили власні джерела в правоохоронних органах.

Як пояснили співрозмовники, жінка була ідентифікована правоохоронцями ще в липні.

"Вона проходить у справі ДМС як консультант, оскільки має досвід роботи під прикриттям", - зазначило джерело.

Читайте такожPorsche Cayenne та кредит на квартиру: що відомо про чиновницю ДМС, через яку влаштували "підставу" для НАБУ

Водночас інший співрозмовник, який має безпосереднє відношення до провадження, повідомив, що в ході обшуків у жінки знайшли три будинки в Конча-Заспі, два автомобілі Porsche, один Lexus та один Maserati.

Як відомо, агент НАБУ під прикриттям "Катерина" працювала у "бурштиновій справі", де фігурують народні депутати Борислав Розенблат та Максим Поляков.

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо про затримання агента НАБУ співробітниками СБУ, які отримали відповідний дозвіл від ГПУ.

У НАБУ дії СБУ та ГПУ назвали "диверсією". Згідно з повідомленням, суть "диверсії" полягає у тому, що посадові особи СБУ, нібито використавши інформацію, яка стала їм відома в процесі виконання службових обов'язків (здійснення прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ) "не просто розкрили цю інформації одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ, а й завербували цю особу для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Національного бюро".