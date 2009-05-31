На фестивалі своєї доньки та зятя Тимошенко отримала блакитну косинку

17:27, 31 травня 2009
Політика
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Прем’єр вручила призи переможцям

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО cьогодні вручила 30-ти переможцям Міжнародного фестивалю дитячої творчості “Назустріч мрії” путівки до Міжнародного дитячого центру “Артек” і табору “Молода гвардія”, а також ноут-буки.

Як передає кореспондент УНІАН, цей захід відбувається на Співочому полі Ландшафтного парку столиці. Організаторами фестивалю виступили Євгенія та Шон КАРР.

“Ви пройшли ті етапи цих перегонів і виграли. Ви зі своїх перших кроків вчитеся долати нелегкі обставини, долати те, що вам пропонує життя, вчитеся бути сильними і міцними. Ваша сила і ваша краса народжує впевненість і в нас, дорослих”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО у своїй вступній промові.

Прем’єр-міністр також подякувала благодійній організації “Погляд”, яка також виступає організатором фестивалю, за підтримку обдарованих дітей.

Отримавши нагороди, переможці фестивалю подарували Ю.ТИМОШЕНКО картину, яку написали самі, а також блакитну косинку та жовту футболку, які є офіційною формою учасників фестивалю. Діти одразу пов’язали блакитну косинку на шию прем’єр-міністра, яка сьогодні була одягнута у біле.

Наразі на Співочому полі відбувається гала-концерт переможців та учасників фестивалю.

Після їхнього виступу на сцену вийдуть відомі українські виконавці Ірина БІЛИК, El КРАВЧУК, група “Авіатор” та інші.

 

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