Нардепи підтримують запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду сигарет

За розрахунками міжнародної аудиторської служби КPMG, нелегальна контрабанда сигарет з України складає 5,8 млрд. штук на рік – в основному до країни Євросоюзу. Подальше гальмування ратифікації Протоколу про ліквідацію нелегальної торгівлі тютюном може створити загрозу відносинам України з ЄС. Про це заявили народні депутати України і анти тютюнові активісти на прес-конференції 30 листопада.

Згідно із нормами Протоколу, України має запровадити кримінальну відповідальність за контрабанду тютюнових виробів.

"Україна традиційно посідає перші місця в світі за обсягами контрабанди сигарет до інших країн. Але, на жаль, українська влада, робить замало, аби позбавити нашу країну такої сумнівної слави – і зокрема, вже дев’ятий місяць гальмується ратифікація Протоколу. Контрабанда сигарет – це загроза національній безпеці України і загроза нашим відносинам із країнами Євросоюзу", – впевнений народний депутат Ігор Луценко.

За словами народного депутата, контрабанда сигарет – це також величезне фінансове джерело для корупції в Україні.

З ним згода і його колега, голова Комітету Верховної Ради з іноземних справ Ганна Гопко.

"Президент України чітко означив пріоритет – європейська інтеграція України. І ратифікація Протоколу – це виконання ст. 352 Угоди про Асоціацію між Україною і Євросоюзом. Ця стаття передбачає посилення співпраці в сфері боротьби з контрабандою підакцизних товарів", – нагадує Гопко.

За інформацією депутата, вже 33 країни – у т.ч. Австрія, Франція, Іспанія, Словаччина, Латвія, Литва – ратифікували протокол.

"УУкраїна має показати на міжнародному рівні, що ми готові боротися з контрабандою сигарет. До того ж це і в економічних інтересах країни – адже на контрабанді втрачає бюджет України", – заявила Гопко.

За словами юриста Центра демократії і верховенства права Петра Короля, нелегальна торгівля тютюновими виробами – це міжнародна проблема, яку треба вирішувати більш жорсткими санкціями.

"Законодавство України поки що передбачає лише адміністративну відповідальність за контрабанду сигарет. Але згідно із Протоколом, який підписано Україною, відповідальність має бути кримінальною", – заявив Петро Король.