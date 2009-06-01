Лідер фракції БЮТ спростовує інформацію про ширку: не смішіть країну

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО спростовує інформацію про начебто досягнуту домовленість про створення широкої коаліції між БЮТ і Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Нічого на цю тему я не знаю. Завтра ми будемо виступати від фракцій і говорити: не смішіть країну страшилками. Нічого і в помині немає на дану хвилину», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Він також заперечив, що цього пленарного тижня може бути розглянуто питання про внесення змін до Конституції.

І.КИРИЛЕНКО нагадав, що усі документи щодо створення коаліції він зобов’язаний підписувати як голова фракції.

«Там ціла процедура. Жодного підпису я як керівник фракції ніде під жодним проектом не ставив», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, наскільки ймовірно, що про створення коаліції домовилися безпосередньо лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, І.КИРИЛЕНКО зауважив, що «на ці ризики ніхто так просто не піде».

І.КИРИЛЕНКО також наголосив, що коаліція за участю Партії регіонів може бути лише в одному випадку: якщо фракція Партії регіонів ухвалить рішення долучитися до цієї коаліції.

«Але я сумніваюся, що “регіони” захочуть приєднатися. Вони захочуть створити, а не приєднатися», - сказав він.