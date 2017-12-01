Українського політв'язня Балуха відпустили під домашній арешт

Кримському політв'язню Володимиру Балуху суд змінив запобіжний захід з утримання в СІЗО на домашній арешт на два місяці. Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода".

Відповідне рішення винесла суддя Роздольненського районного суду Олена Тедеєва. Відзначається, що Балуху заборонено залишати житлове приміщення, спілкуватися зі свідками, користуватися інтернетом та поштою.

Читайте такожПолітв’язні у РФ: путінський режим запроторив за ґрати 61 українця

У серпні 2017 року суд виніс вирок українській активісту – три роки і сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху було скасовано, і справу відправили на повторний розгляд. ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Російські силовики стверджували, що на горищі будинку, де живе Балух, виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок.