Невідомі, які заблокували офіс телеканалу NewsOne, озвучили вимоги

Група невідомих активістів, що заблокувала офіс телеканалу NewsOne, висунула свої вимоги. Про це йдеться у повідомленні на сайті українського телеканалу.

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За словами активіста Олексія Середюка, телеканал NewsOne повинен змінити свою політику. Він додав, що народний депутат Євген Мураєв повинен принести вибачення за висловлювання в програмі «Український формат», де він назвав Євромайдан державним переворотом влади.

Середюк підкреслив, що «подібні акції блокування роботи телеканалів будуть проводитися на всіх ватних телеканалах країни».

Активіст також нагадав, що після подібного блокування українського телеканалу «Інтер» він змінив свою політику і почав «фільтрувати базар».

Як повідомляв УНІАН, раніше невідомі у військовій формі заблокували офіс українського телеканалу в Києві.