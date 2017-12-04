У РФ заочно заарештували ще одного росіянина, який вступив до "Правого сектора"

У Росії заочно заарештували ще одного громадянина РФ, який вступив в «Правий сектор». Як повідомили УНІАН у Слідчому комітеті Росії, російські слідчі продовжують розслідування кримінальних справ щодо ряду громадян РФ, «причетних до діяльності екстремістської організації «Правий сектор», забороненої рішенням Верховного суду на території Російської Федерації».

«Одним з фігурантів кримінальної справи, щодо якого винесено постанову про притягнення як обвинуваченого за ч. 2 ст. 282.2 КК РФ (участь у діяльності екстремістської організації), є Олександр Валов. За клопотанням слідства судом до нього заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту», - йдеться в документі.

За даними слідства, Валов підтримує «радикальні погляди, а також ідеї фашизму і націоналізму». Зазначається, що не пізніше 2014 року він залишив Російську Федерації, поїхав до України і вступив до лав «Правого сектору».

«Він систематично брав участь у громадсько-масових заходах цієї організації, вів їх відео- та фотозйомку, а також поширював в Інтернеті відомості про це, пропагуючи таким чином екстремістську діяльність», - стверджують у Слідчому комітеті.

Крім того, заявляється, що Валов за грошову винагороду бере участь у бойових діях на сході України в складі батальйону «Азов». У зв'язку з цим його дії будуть додатково кваліфіковані за статтею Кримінального кодексу РФ про найманство.

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«Робота щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності учасників організації «Правий сектор», незалежно від їх громадянства, триватиме», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, Слідчий комітет РФ займається юридичним супроводом російського вторгнення. Відомство регулярно порушує «кримінальні справи» проти захисників України і українських організацій, серед них члени «Правого сектору».

У свою чергу, 30 вересня 2014 року Генпрокуратура України почала кримінальне провадження щодо службових осіб Слідчого комітету РФ за сприяння терористичним організаціям «ДНР» і «ЛНР».

8 серпня 2016 року Генпрокуратура повідомила про підозру 18 представникам російської влади і керівництва збройних сил РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни та інших злочинах.