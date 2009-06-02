Ющенко зустрівся з учнями Української папської колегії у Ватикані

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна високо цінує відносини з Ватиканом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав на зустрічі зі студентами та семінаристами Української папської колегії Св. Йосафата у Ватикані. На зустрічі також була присутня дружина Президента Катерина ЮЩЕНКО

Звертаючись до присутніх студентів та семінаристів, він зазначив, що перед ними, як майбутніми пастирями, священиками і духівниками українського народу, стоять великі завдання зміцнення нації.

«Через вашу місію, дорогі семінаристи, твориться унікально важлива справа становлення нашої нації і держави», - сказав він, додавши, що без засад віри неможливо розбудувати державу.

Говорячи про Українську папську колегію Св. Йосафата, Президент зазначив, що впродовж багатьох років випробувань для України і нашого народу саме тут був єдиний осередок, що живив заборонену комуністами греко-католицьку церкву, надавав змогу українцям отримати духовну освіту і служити своєму народу, доносячи до нього слова віри.

Українська греко-католицька церква, безумовно, відіграє важливу роль як могутня опора нашої державності і носій нашого нерозривного зв`язку з Європою, наголосив Президент.

Зі свого боку держава, переконаний В.ЮЩЕНКО, повинна зробити все можливе, щоб підтримати відновлення в нашому суспільстві християнських і національних цінностей, моралі та культури. Президент підкреслив, що мріє про створення єдиної помісної православної церкви в Україні, і висловив упевненість, що це обов`язково відбудеться.

«Я бачу сьогодні в провідниках церкви велике бажання об`єднання», - зазначив він.

В.ЮЩЕНКО вкотре наголосив, що Україна сьогодні є прикладом толерантності у міжконфесійних відносинах. Глава держави підкреслив, що завданням влади була і залишається розбудова «відкритих і чесних» відносин з церквою.

У своєму виступі Президент також наголосив, що Україна високо цінує унікальні відносини, які вона має зі Святим Престолом - зміцненню цих взаємин власне був присвячений сьогоднішній візит.

У свою чергу керівництво колегії та семінаристи подякували Президентові та його дружині за відвідання їхнього навчального закладу. Учасники зустрічі також висловили вдячність главі держави за послідовну увагу до потреб духовного життя української громади.

Під час зустрічі Віктор та Катерина ЮЩЕНКИ відповіли на запитання студентів та семінаристів.

*** Українська папська колегія Святого Йосафата (Українська папська велика семінарія) знаходиться у безпосередній юрисдикції ватиканської Конгрегації Східних Церков. Вона є найстарішим навчальним закладом Української греко-католицької церкви в Римі.

Колегія була відкрита у грудні 1897 року за повелінням Папи Льва ХІІ як Папська Руська колегія. З 1904 р. - під керівництвом отців-василіян. З 1942 р. тут є резиденція Апостольського Візитатора для українців-католиків у Західній Європі.

За час свого існування колегія виховала 400 священиків, із яких 25 стали єпископами. Нині тут навчається близько 50 вихідців з України та діаспори. Семінаристи навчаються в римських папських університетах та інститутах, а духовно формуються в колегії, вивчаючи літургію, церковний спів та опановуючи історію української церкви. Викладання ведеться українською та італійською мовами.