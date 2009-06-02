Міністр фінансів Росії вирішив, що Україна вже стоїть на межі

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН надіслав листа Міжнародному валютному фонду (МВФ), в якому звертає увагу на необхідність додаткової підтримки України, щоб не зірвати поставки газу для безперебійної роботи системи в осінньо-зимовий період. Про це 1 червня заявив віце-прем`єр-міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, зокрема, в своєму листі російський прем`єр-міністр заявив про готовність Росії брати участь у розміщенні облігацій на суму 10 млрд. дол.

За словами О.КУДРІНА, подібне звернення направлено також і Європейському Союзу. При цьому, підкреслив він, Росія готова приєднатися до цих зусиль із підтримки, але тільки в тому випадку, якщо її надаватимуть і МВФ, і ЄС. "Ми вважаємо, що ЄС також має бути зацікавлений, щоб не допустити провалу", - зазначив він.

О.КУДРІН звернув увагу на те, що "Україна стоїть на межі, коли не зможе повною мірою забезпечувати платежі за газ". "А це нас дуже турбує, тому ми попросили МВФ додатково вивчити ситуації із зовнішніми платежами України за газ, а це, по суті, виконання торгово-платіжного балансу, що зазвичай і вивчає МВФ", - пояснив віце-прем`єр РФ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що у Росії є сумніви щодо можливостей України розплачуватися за поставлений газ. "У нас є сумніви в платоспроможності України. Партнери в цій ситуації допомагають своїм партнерам, і ми готові допомогти українській державі, але хотіли б, щоб значну частину цієї роботи взяв на себе і Європейський Союз, тобто ті країни, які зацікавлені в надійності й безпеці енергоспівпраці", - зазначив Президент РФ.

Із січня 2009 р. Україна вчасно й у повному обсязі розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ, незважаючи на це, російський монополіст щоразу на початку місяця заявляє про нездатність України розплатиться й погрожує переходом на передоплату.