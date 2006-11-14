Путін знову відклав візит до Ющенка

Візит президента Росії Володимира Путіна до України може відбутися в другій половині грудня, повідомляють РІА новини з посиланням на помічника президента Росії Сергія Приходько.

"Ми працюємо над реалізацією запрошення Володимиру Путіну й організацією його візиту до України. Найімовірніше, це (візит) відбудеться в другій половині грудня", - сказав Приходько, відповідаючи на питання журналістів.

Раніше планувалося, що візит відбудеться на початку грудня.

Українська правда