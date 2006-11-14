Путін знову відклав візит до Ющенка
18:13, 14 листопада 2006Політика
711
Росія працює над організацією
Візит президента Росії Володимира Путіна до України може відбутися в другій половині грудня, повідомляють РІА новини з посиланням на помічника президента Росії Сергія Приходько.
"Ми працюємо над реалізацією запрошення Володимиру Путіну й організацією його візиту до України. Найімовірніше, це (візит) відбудеться в другій половині грудня", - сказав Приходько, відповідаючи на питання журналістів.
Раніше планувалося, що візит відбудеться на початку грудня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter