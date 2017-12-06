Поліція пояснила, чому штурмувала наметове містечко Саакашвілі
08:12, 06 грудня 2017Політика
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Правоохоронці заявили, що під час розшуку Саакашвілі активісти провокували їх.
Після спроби штурму поліція відступила / фото pravda.com.ua
Вранці правоохоронці проводили заходи з розшуку лідера "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.
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"Вранці на виконання доручення ГПУ поліція та СБУ проводили заходи з розшуку та затримання Саакашвілі", - йдеться у повідомленні.
У поліції заявляють, що активісти почали чинити супротив й провокувати правоохоронців, через що під Радою посилили наряди.
"На цей час нікого з учасників акції не затримували", - додали у ГУ НП в столиці.
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