Поліція пояснила, чому штурмувала наметове містечко Саакашвілі

Вранці правоохоронці проводили заходи з розшуку лідера "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Читайте такожСпроба штурму наметового містечка Саакашвілі: протестувальники кидали петарди й гамселили брусками правоохоронців - ті відступили (фото, відео)

"Вранці на виконання доручення ГПУ поліція та СБУ проводили заходи з розшуку та затримання Саакашвілі", - йдеться у повідомленні.

У поліції заявляють, що активісти почали чинити супротив й провокувати правоохоронців, через що під Радою посилили наряди.

"На цей час нікого з учасників акції не затримували", - додали у ГУ НП в столиці.