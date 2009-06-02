У Нашій Україні думають, що ПР і БЮТ здійснять давню мрію Росії

Народний депутат України Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ називає можливий союз БЮТ та Партії регіонів антиконституційним. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Народного союзу "Наша Україна".

"Нічого дивного, якщо коаліція БЮТ і ПР таки буде створена. Все таки бізнес-інтереси цих двох фракцій сходяться в ідеї панування над усім українським суспільством», - зазначив М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ.

Він висловив припущення, що «завдяки» об’єднанню втілиться давня мрія нашого північного сусіда про те, щоб в Україні не було всенародно обраного Президента. «Обидві фракції, як відомо, залежні від Росії і стимул, очевидно, йде звідтіля», - сказав М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ.

Він переконаний, що така коаліція матиме антиукраїнський характер.

«Очевидно, що будуть згортатися демократичні права і свободи українців. Не сумніваюся, що знову буде введено цензуру і погіршиться становище людей», - зауважив народний депутат.

«Боротьба з кризою - лише словесне прикриття», – переконаний М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ.

«Це антиконституційний переворот, бо ніхто їх не уповноважував змінювати Конституцію і обирати Президента в парламенті»,- наголосив він.

«Якими б словами вони не прикривалися – такий союз є антиконституційним і антинародним», – підсумував «нашоукраїнець».