Луценко поскаржився, що Ситник дискредитує його перед ФБР

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, перебуваючи в США, розгорнув кампанію дискредитації генерального прокурора та правоохоронних органів України. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генпрокурор Юрій Луценко сьогодні на засіданні Верховної Ради.

«Артем Ситник, перебуваючи в США, розгорнув дуже бурхливу діяльність по тому, щоб підняти всю громадськість і, зокрема, наших партнерів по спільній діяльності ФБР для дискредитації генерального прокурора та всіх правоохоронних органів України», - зазначив Луценко.

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«Ситник заявляє про те, що я кинув каміння спочатку в спину, а потім, виявляється, в обличчя ФБР, заявивши про їхню діяльність на території України незаконною», - наголосив генпрокурор.

Луценко назвав це «маніпуляціями зі словами». Він запевняє, що не говорив нічого такого, «це йшлося про проведення операцій, які проводилися спільно з ФБР у «бурштиновій справі» та справі міграційної служби».

За словами Луценка, справді ФБР співпрацює з українськими правоохоронними органами в рамках надання правової допомоги, однак проводити операції на території України не може. Він не виключає, що Ситник «помилився у словах».

«Але навіщо організовувати в США цілу кампанію дискредитації за ним самим запущеній дезінформації - для мене незрозуміло», - наголосив генпрокурор.

Він вважає, що все це має «ознаки того, що цей молодий керівник молодого підрозділу, на жаль, не впорався з дотриманням чинного законодавства в своїй діяльності, і замість того, щоб визнати помилки, сісти за стіл і, можливо, змінити законодавство, можливо, змінити свою практику, кличе на допомогу старших товаришів, щоб вони розказали, що насправді це не брунатна речовина, а що це повидло».

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При цьому Луценко закликав працівників НАБУ до конструктивної праці.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня з трибуни парламенту генпрокурор Луценко попросив Верховну Раду відкликати з США керівництво НАБУ і САП для звіту у парламенті. Він також закликав спікера Андрія Парубія відправити з цього приводу телеграму до Вашингтона.

Сьогодні, 6 грудня, Ситник та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявили, що не мають наміру на прохання Луценка переривати свій візит до Вашингтона, де вони перебувають на запрошення організаторів Глобального форуму з повернення активів та для участі у додаткових зустрічах з високопосадовцями США.

Ситник повідомив, що має низку запланованих зустрічей з високопосадовцями США на 6–7 грудня. За його словами, зокрема, він має зустрітися з керівництвом низки правоохоронних та державних органів США, а також Світового банку. Тому він наголосив, що не має наміру виконувати «спонтанні забаганки генпрокурора», але буде зважати на ситуацію і за необхідності намагатиметься якомога скоріше повернутися в Україну.