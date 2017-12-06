США допомогли Україні виявити понад $3 мільярди викрадених коштів - Держдеп

Допомога, яку США надають Україні у боротьбі з корупцією, сприяла виявленню понад $3,24 млрд викрадених коштів.

Читайте такожНАБУ підозрює 4 осіб у заволодінні 20 мільйонами гривень "Укрзалізниці" Про це йдеться у заяві на сайті Державного департаменту США з нагоди проведення у Вашингтоні Глобального форуму з повернення активів.

Зокрема, зазначається, що, починаючи з 2013 фіскального року, уряд США посилив антикорупційні зусилля України шляхом зміцнення української правової системи, правоохоронних органів в контексті проведення розслідувань, громадянського суспільства та митного контролю.

"Закордонна допомога США посприяла, щоб Україна стягнула близько $1,3 млрд готівкою та виявила понад $3,24 млрд викрадених державних коштів", - наголошується у заяві.

Також сказано, що американські співробітники правоохоронних органів залучені до роботи Національного антикорупційного бюро України з метою надання допомоги у розбудові потенціалу щодо боротьби з корупцією та спроможностей повертати активи, а також для посилення антикорупційних зусиль України у цілому.

Як зазначається, підтримка США сприяла проведенню розслідування 333 кримінальних справ, розробленню 207 повідомлень про підозру та остаточному опрацюванню 108 звинувачень у справах, які пов'язані з корупцією. З цього приводу сказано, що поточні програми підтримки будуть засновуватися на цих досягненнях.