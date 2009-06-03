Ющенко тримає на особистому контролі всі міста, які претендують на Євро-2012

Президент України Віктор ЮЩЕНКО з 4 червня проведе зустрічі з керівництвом кожного з міст-господарів Євро-2012 з метою уточнення і затвердження планів їх підготовки до турніру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні під час засідання Координаційної ради з питань підготовки та проведення Євро-2012.

«З 4 червня ми проведемо по кожному місту секційні засідання, на яких приймемо базові рішення», - сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, будуть розроблені конкретні плани дій до 30 листопада, коли УЄФА прийме остаточне рішення по містах-господарях в Україні.

Президент підкреслив, що всі завдання, які потрібно вирішити, не є критичними, якщо по ним працювати щодня. «Це на совісті місцевої влади – мерів і всіх їх команд», - додав він.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що вважає рішення УЄФА по визначенню українських міст для Євро-2012 чесним і справедливим. Він також наголосив, що тримає на особистому контролі стан підготовки кожного міста до Чемпіонату.

В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що Євро-2012 дає Україні можливості «підняти такі пласти, які б ми не підняли ще багато років». Тому, вважає він, наразі питання підготовки та проведення Євро-2012 залежать виключно від позиції української сторони.

«Мова йде про престиж країни, і ті питання, які нам потрібно вирішити, не є для нас фатальними», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня визначив міста, в яких відбудуться матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Серед українських міст названо Київ, Донецьк, Львів і Харків. Разом з тим українським містам за півроку потрібно виконати низку умов, висунутих УЄФА, для остаточного затвердження їх господарями матчів турніру.