Соболєва зняли з посади голови антикорупційного комітету

Верховна Рада України ухвалила постанову про відкликання Єгора Соболєва з посади голови парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції (№7368). Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 256 народних депутатів із 378, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, з фракцій "Самопоміч" та "Батьківщина" не проголосував жоден депутат.

Авторами проекту постанови є ряд депутатів-членів антикорупційного комітету від "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Опозиційного блоку", "Радикальної партії" та від групи "Відродження".

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту постанови, у Комітеті з питань запобігання і протидії корупції лише на сьомій сесії ВР VIII скликання "понад три поспіль засідання не відбулися, зокрема, 3, 8, 15 та 22 листопада 2017 р., через порушення Регламенту Верховної Ради України та Закону України "Про комітети Верховної Ради України" головуючим на засіданнях Соболєвим".

"Мають місце інші численні порушення Соболєвим обов’язків голови комітету, якими він наділений відповідно до Закону України "Про комітети Верховної Ради України", - стверджують автори постанови.

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Нагадується, що Комітет з питань запобігання і протидії корупції 6 грудня на своєму засіданні визнав незадовільною роботу Соболєва на посаді голови комітету та рекомендував ініціювати перед парламентом процедуру його відкликання із займаної посади.

Зазначається, що метою ухвалення проекту постанови є поновлення задовільної роботи комітету у законний, прозорий та суспільно відповідальний спосіб.

Зауважується, що Соболєв відкликається з посади голови комітету у зв’язку його з незадовільною роботою на цій посаді. При цьому він залишається членом комітету.

Перед голосуванням, виступаючи з трибуни парламенту, Соболєв заявив, що причина, з якої його намагаються звільнити з посади голови комітету, полягає в тому, що в Україні нарешті почали працювати антикорупційні закони.

"Ми самі стали першими їх виконувати", - сказав він і, зокрема, зазначив, що народні депутати повинні заповнювати електронні декларації про доходи.

Крім того, парламентарій зазначив, що почало працювати законодавство про Національне антикорупційне бюро.

"Не щодо одного народного депутата почалося розслідування і тривають розслідування - по тій самій статті щодо незаконного збагачення, по інших антикорупційних статтях", - сказав він.

"Наше з вами законодавство веде до того, що керівництво держави, президент України, лідери ключових політичних сил більше не почувають себе недоторканними, більше не почувають себе над законом. І це головна причина мого звільнення", - наголосив Соболєв.

Також щодо порушень, які йому закидають, він наголосив, що всі засідання комітету були відкритими, стенограми опубліковані, і кожен може ознайомитися з ними.