"Автомайдан" їде до Луценка з картатою ковдрою

Активисти "Автомайдану" та громадські активісти вирушають до помешкання генпрокурора Юрія Луценка на акцію "Ковдра для генпрокурора", пише Українська правда.

Виїзд автоколони до с. Стоянка Київської області, де у Луценка є будинок, выдбувся об 11:00 від парку ім. Шевченка.

На той час на місці зібралися близько 50 авто.

Учасники акції везуть Луценку картату ковдру.

На місці зборів також були присутні Віталій Шабунін та Олексій Гриценко. Активісти вимагатимуть припинити тиск на НАБУ та відставки генпрокурора Юрія Луценка "через те, що від розкрив дані агентів НАБУ", а ковдру повезуть як символ корумпованості.