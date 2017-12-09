Українця обрали главою підрозділу Венеціанської комісії

15:50, 09 грудня 2017
Політика
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Як повідомив постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба, віце-президентом підкомісії з верховенства права Венеціанської Комісії обрали Сергія Головатого.

Віце-президентом підкомісії з верховенства права Венеціанської Комісії обрали Сергія Головатого / фото day.kyiv.ua

Віце-президентом підкомісії з верховенства права Венеціанської Комісії обрали Сергія Головатого, члена "Венеціанки" від України.

Про це повідомив постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба, пише Європейська правда

"Ще одна добра новина з Венеції: одного з найкращих правників України Сергія Головатого щойно обрали віце-президентом підкомісії з верховенства права Венеціанської Комісії. Це міжнародне визнання авторитету нашого фахівця", - написав він.

Як відомо, у березні 2017 року президент України Петро Порошенко призначив Сергія Головатого - засновника Української правничої фундації, члена-кореспондента Національної академії правових наук України - членом Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія). 

Обіймав посаду глави Мін'юсту з 1995 до 1997 р., та у 2005-2006 рр. 

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Теги: #Венеціанська комісія#Сергій Головатий