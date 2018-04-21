У США назвали три головні корупційні схеми уряду Януковича

Уряд Віктора Януковича відновлює корупуційні схеми, які шкодять українській економіці. Так вважає експерт Інституту Міжнародної Економіки Андерс Ослунд. Під час свого виступу в Інституті Кеннана у Вашингтоні Ослунд відзначив, що українські олігархи знову повернулися до управління державою. І, на відміну від попередніх років, їхній діяльності вже нічого не заважає. Все ж Ослунд переконаний, що демократична система в Україні достатньо сильна аби обмежити корупцію у вищих ешелонах влади.

Україна 21 століття нагадує Андерсу Ослунду Сполучені Штати – тільки два століття тому. Як і тоді у США, в Україні зараз існує конкуренція бізнес-кланів, що, на думку Ослунда, буде запорукою її демократичного розвитку. Донецький бізнес-клан, на чолі із Рінатом Ахметовим, зараз контролює уряд, а Дніпропетровський, зокрема Ігор Коломойський та група “Приват”, підтримують опозиційний блок Юлії Тимошенко. Водночас, за спостереженням Ослунда, Президент України Ющенко наблизив до себе представників Індустріального Союзу Донбасу в особі Віталія Гайдука, який став секретарем Ради Національної Безпеки та Оборони. Ці різні бізнес-клани врівноважують та контролюють один одного, що, за оцінкою Ослунда, створює в Україні “прекрасний баланс сил”.

І все ж, як визнає Андерс Ослунд, в останні місяці уряд Віктора Януковича відновив низку корупційних схем, які компрометують “Партію Регіонів” та завдають шкоди економіці України.

“Три головні приклади корупції. Перший, стара схема Миколи Азарова, це надмірні повернення експортерам податку на додану вартість. Друге, це заборона на експорт зерна. Я не знаю, хто відповідальний за це. І, врешті, дивні рішення у сфері торгівлі газом, за які відповідає Юрій Бойко. Усі ці речі неприйнятливі в усталеній демократичній державі.”

Ослунда також обвинуватив міністра палива та енергетики України Юрія Бойка у захисті інтересів компанії “Газпром”. Адже той заборонив іноземним компаніям займатися розробкою покладів енергоносіїв на українському узбережжі. Водночас, за словами Ослунда, відомо, що українські компанії не здатні розробляти їх самотужки. І все ж, на переконання американського експерта, українська демократія здатна впоратися і припинити такі корупційні дії нового уряду. Він відзначив декілька можливих шляхів:

“Це зараз добре висвітлюється у ЗМІ. Президент та секретар РНБОУ Гайдук критикують ці дії. Окрім того, Президент контролює правоохоронні органи, які повинні займатися цими питаннями. Також Верховний та Конституційний Суд зараз доволі збалансовані. Врешті, будуть нові вибори, які не дадуть Регіонам можливості уникнути відповідальності за це.”

Отже, Андерс Ослунд пророкує Партії Регіонів втрату електоральної підтримки на мйбутніх виборах:

“Одна група виборців, які відвернуться від уряду, будуть середній та малий бізнес. Саме їх прищемить Азаров. Він обкладатиме податками їх, а не великий бізнес. І дуже небезпечено перетворити цих людей на противників. Окрім того, Регіонам буде важко приваблювати бідних людей. Водночас, лідер опозиції Тимошенко повинна буде зробити вибір. Або бути націоналісткою західно-українського типу, якою вона була до останнього часу, або перетворитися на соціал-демократа.”

Врешті, Ослунд також відзначив, що в останні місяці партія “Наша Україна” здійснила “політичне самогубство”, і вже не зможе бути впливовим гравцем на українській політичній арені.

Радіо "Свобода"