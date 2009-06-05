Президент України Віктор ЮЩЕНКО ветував закон «Про заборону грального бізнесу в Україні» і пропонує парламенту доопрацювати його з метою реальної заборони цієї діяльності на певний період часу до її жорсткого законодавчого врегулювання.

Про це повідомляє прес-служба глави держави з посиланням на Головну службу соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України.

В.ЮЩЕНКО підтримує необхідність заборони в Україні грального бізнесу до вирішення питання жорсткого законодавчого врегулювання діяльності з проведення азартних ігор, організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів, зокрема, шляхом обмеження територій, де можуть бути розміщені зони грального бізнесу, заборони розташування гральних закладів у межах населених пунктів, мінімізації негативних соціальних наслідків від цієї діяльності, наголошує Головна служба соціально-економічного розвитку.

Однак глава держави все ж застосував право вето до закону «Про заборону грального бізнесу в Україні» як такого, що порушує низку положень Конституції України, підтримуючи при цьому також позиції Міністерства юстиції і Міністерства фінансів України.

Таке рішення глави держави вмотивоване тим, що даний закон є популістським та незваженим. Він спричинить втрату близько 200 тис. робочих місць. В умовах світової фінансової кризи Президент не може піти на це. Так, за оперативними даними, падіння ВВП прогнозується на рівні 21%.

У разі набуття чинності без відповідного доопрацювання прийнятого 15 травня 2009 року Верховною Радою України закону, держава понесе значні додаткові фінансові збитки через недоодержання державним бюджетом податкових надходжень від податків (зборів) з юридичних і фізичних осіб - організаторів грального бізнесу.

Крім того, ще одним важливим і, до речі, цілком прогнозованим негативним наслідком суцільної заборони грального бізнесу стане криміналізація та різке збільшення кількості нелегальних гральних закладів. Прийняття закону про заборону грального бізнесу у чинній редакції лише спричинить збільшення тіньового сектору у цій сфері. Тому взагалі дивним і непослідовним виглядає передбачене Законом, що надійшов на підпис Президентові, скасування адміністративної відповідальності за відповідні дії, пов`язані з організацією азартних ігор на гроші, речі та інші цінності.

Разом з тим, Президент В.ЮЩЕНКО, ветуючи закон «Про заборону грального бізнесу в Україні», пропонує доопрацювати його з метою реальної заборони цієї діяльності на певний період часу до її належного законодавчого врегулювання. У даному законі повинен бути передбачений чіткий правовий механізм, спрямований на усунення соціально-економічних та правових проблем, пов`язаних із забороною грального бізнесу.

Зокрема, враховуючи те, що Верховна Рада при ухваленні ветованого закону у Прикінцевих його положеннях зобов`язала Кабінет міністрів України у тримісячних строк розробити і внести на розгляд парламенту законопроект про діяльність з організації та проведення азартних ігор у спеціально відведених для цього гральних зонах (а отже йдеться про тимчасову заборону Верховною Радою України грального бізнесу), Президент України пропонує передбачити у законі, що ліцензії, видані суб`єктам підприємницької діяльності до дня набрання чинності цим законом, не скасовуються, а їх дія зупиняється і відновлюється з дня створення спеціальних гральних зон відповідно до законодавства, яким буде врегульовано здійснення грального бізнесу в таких зонах.

Крім того, глава держави порушив питання забезпечення соціальних прав громадян України - працівників гральних закладів, часткове безробіття яких пов`язано із забороною грального бізнесу в Україні. Відповідно Президентом пропонується передбачити дію відповідних державних гарантій, передбачених чинним законом України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Вето Президента України - це завжди вмотивовані і сформульовані пропозиції до Верховної Ради України. При доопрацюванні парламентом закону «Про заборону грального бізнесу в Україні» глава держави його підпише, зазначає Головна служба соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Верховна Рада ухвалила Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не тільки гральний бізнес, але й участь в азартних іграх.

Раніше В.ЮЩЕНКО зазначав, що прийнятий Верховною Радою закон не вирішує проблем у цій сфері, і пообіцяв, що проведе із цього приводу додаткові консультації з фахівцями. Президент зауважив, що, за своїми внутрішніми переконаннями, готовий його підписати, хоча «закон принизливий і відсовує нас від вирішення суті питання».

ВР ухвалила закон про заборону грального бізнесу після того як у Дніпропетровську 7 травня в приміщені залу гральних автоматів сталася пожежа, внаслідок якої загинуло 9 та травмовано 11 осіб.