Автобус з дітьми зіткнувся з бензовозом: троє травмованих

У Чернігівській області внаслідок зіткнення туристичного пасажирського автобусу з паливозаправником травмовані троє дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 07.30 поблизу міста Прилуки.

Водій автобусу, який перевозив туристичну групу - 24 дітей і 1 дорослого - з селища Талалаївка до столиці на екскурсію, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з паливозаправником „Volvo”.

Трьох постраждалих дітей із травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до центральної райлікарні.

На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС. Правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за минулу добу на території України зареєстровано 94 автоаварії, в яких загинули 14 осіб і травмовані - 131.