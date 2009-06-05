ПР голосуватиме за пленарні засідання наступного тижня
11:06, 05 червня 2009Політика
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Мали працювати в комітетах і фракціях
Фракція Партії регіонів підтримає пропозицію про проведення на наступному тижні пленарних засідань Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.
Він зазначив, що засідання парламенту, скоріш за все, розпочнеться у вівторок в другій половині дня, оскільки зранку необхідно буде провести засідання Погоджувальної ради.
Як повідомлялося, наступний тиждень народні депутати України мали працювати в комітетах та фракціях.
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