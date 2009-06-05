ПР голосуватиме за пленарні засідання наступного тижня

Фракція Партії регіонів підтримає пропозицію про проведення на наступному тижні пленарних засідань Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він зазначив, що засідання парламенту, скоріш за все, розпочнеться у вівторок в другій половині дня, оскільки зранку необхідно буде провести засідання Погоджувальної ради.

Як повідомлялося, наступний тиждень народні депутати України мали працювати в комітетах та фракціях.