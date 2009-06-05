У СП звільнення Єханурова назвали «дрібною політичною помстою»

Голосування у Верховній Раді за відставку Юрія ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України є «дрібною політичною помстою», сказав в інтерв’ю журналістам представник Президента України у ВР Ігор ПОПОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що на сьогодні в Україні «міністрів звільняють не за їхню діяльність або бездіяльність, а тому що треба комусь щось показати, когось налякати, комусь відомстити».

За словами І.ПОПОВА, відставки відбуваються також тому, що «коли ми ділимо портфелі, то їх на всіх не вистачає і комусь треба звільнити місце під портфель».