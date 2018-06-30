Проект Конституції від ПР–БЮТ: тимошенки поглинуть януковичів?

Сьогодні українці нарешті мають можливість на власні очі побачити проект нової Конституції України, створений спільними зусиллями БЮТ і Партії регіонів. Кажуть, що саме цей документ стане основою майбутнього політичного та економічного союзу двох найбільших політичних сил України. Чи можна мирним шляхом провести запропоновані конституційні зміни і які загрози приховує в собі проект Основного Закону, ми поцікавилися в експертів.

Ігор Коліушко, директор Центру політико-правових реформ:

ПРАВИТИМЕ ОДНА ОЛІГАРХІЧНА КЛІКА, У ЯКОЇ ЗАБРАТИ ВЛАДУ МОЖНА БУДЕ ТІЛЬКИ ШЛЯХОМ РЕВОЛЮЦІЇ

Я переконаний, що це не остаточна версія проекту. У ньому є просто смішні речі. Він навіть не вичитаний. Там же є маса відвертих ляпсусів змістового характеру.

Вважаю, що відповідно до положень нашої Конституції та тлумачень Конституційного суду, взагалі – до принципів права, неможливо самим собі продовжувати повноваження й розширювати їх.

Можна говорити про те, що вносяться зімни, в тому числі щодо способу обрання Президента. Але нинішній склад Верховної Ради сам для себе перебирає в народу право обирати Президента і продовжує свої повноваження до 2014 року!

Це нечувано!

Вони практично виписують у Конституції порядок обрання до ВР після 2014 року. Коли партія, яка набирає відносну більшість, отримує більшість абсолютну, – це не має нічого спільного з виборами. Це суперечить принципам народовладдя, теорії права і т.д. Я переконаний, що такі зімни вносити як мінімум некоректно. Принаймні це питання має виноситися на референдум.

За такою Конституцією ніякої двопартійної системи не буде. Буде одна олігархічна кліка, у якої забрати владу стане неможливо. Треба буде піднімати революцію.

Також руйнується судова система. Вони підпорядковують собі судову систему через запровадження прямих виборів суддів місцевих судів. Фактично від цих наших квазі-партій залежатиме все: не тільки парламент, уряд і Президент, а й суди.

Тарас Чорновіл, народний депутат, ПР

РЯДОВІ ЧЛЕНИ ПР І БЮТ НЕ ЗНАЛИ ЗМІСТУ ПРОЕКТУ

Відверто кажучи, цей проект розроблявся попередньо, окремі його положення світилися ще восени. Але його не показували ніколи нікому, принаймні з рядових членів Партії регіонів, і так само БЮТ. Він розроблявся кулуарно. Це була одна робоча група, і жодних узгоджень тоді не відбувалося.

У проекті є дуже серйозні проблеми. Найперша – внесення змін щодо обрання Президента парламентом. У принципі така зміна може бути внесена в Конституцію. У нас є рішення Конституційного Суду від 2005 року, яке стосується саме тих випадків. Там написано: будь-які зміни до Конституції, які міняють державний лад у країні, обов’язково мають підтверджуватися загальнонаціональним референдумом. Тому, мені здається, що ця зміна приречена.

Мені дуже не подобається внесення у Конституцію змін щодо двотурових виборів у парламент, що фактично дає можливість абсолютної узурпації влади партією, яка перемагає у другому турі. Вона має більшість і сама формує уряд. Як на мене, ризик узурпації влади за такої Конституції – високий. А відповіді на основні питання і зняття проблем протистояння вона не дає.

Дмитро Видрін, політолог, заступник секретаря РНБО

БЮТ ПОГЛИНЕ “РЕГІОНИ”, І БУДЕ ОДНОПАРТІЙНА СИСТЕМА

Немає хороших чи поганих політичних систем, у тому числі й виборних. Просто є системи, які відповідають бажанням народу і які не відповідають. Зараз українському народові пропонують те, чого він не тільки не бажає – він категорично проти цього. Якщо 80% українців хочуть, аби Президент обирався загальнонародно, то протягувати в Конституцію вибори Президента парламентом – це просто знущання над цими 80% громадян.

Про ніяку двопартійну систему мова не може йти, це призведе до створення однопартійної системи. При злитті двох партій – більше м’язової партії з партією з сильнішою харизмою вождя – одна з них неодмінно поглинає іншу. Не буде блоку, буде одна партія. Більш енергійний, нахрапистий БЮТ, безумовно, поглине “Регіони”, успішно перетравить їхню ідеологію, і в нас буде однопартійна система.

Найбільше впадає в око те, що в цьому проекті Конституції практично не захищена власність людини, громадянина України. Там ідеться тільки про захист майна. Тобто наші квартири за новим проектом Конституції будуть захищені, але наші з вами активи, якщо у вас є якісь акції підприємства чи гроші, – це вже жодним чином не захищається. Таке враження, що Конституція пишеться під тотальний переділ усього, що існує цінного в Україні, і готується тотальне пограбування країни.

Віталій Бойко, екс-голова Верховного Суду України

НИНІШНЯ СИСТЕМА ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА БІЛЬШ ДЕМОКРАТИЧНА

Президент представляє інтереси держави, інтереси суспільства, і, на мій погляд, обрання Президента народом підсилює його авторитет. І з іншого боку – це допуск народу до найвищої посадової особи в державі через його волевиявлення.

Якщо Верховна Рада обирає Президента, то він уже нібито й не діє від імені держави. Йому повноваження передають народні депутати шляхом прямого таємного голосування...

На мій погляд, нинішня система виборів Президента більш демократична. Але якщо йти цим шляхом, то треба чітко врегулювати повноваження кожної гілки влади, кожної структури виконавчої влади, щоб не було того протистояння, яке ми сьогодні бачимо і яке дуже негативно впливає на імідж України й веде до безладу в державу загалом.

Сама зміна порядку виборів Президента – це тільки перший крок. І, на мій погляд, він і не дуже важливий. Надзвичайно важливо – упорядкувати повноваження законодавчої, виконавчої гілок влади і глави держави.

Олесь Доній, народний депутат, НУ–НС (Народна самооборона):

ПРИКРО, ЩО ЛЮДИ, ЯКІ ГОВОРЯТЬ ПРО ДЕМОКРАТІЮ, НАВАЖИЛИСЯ ЗАПРОПОНУВАТИ ТАКИЙ ПРОЕКТ

Дуже багато речей у цьому проекті суперечать законам демократії. Наприклад, пролонгація повноважень чинного парламенту. Цим фактично відбирається право в населення вільно обирати вищий законодавчий орган. А вибори – це основа демократії.

Другий момент. Обрання Президента вже в цьому парламенті за такого способу формування депутатських списків і за такої кількості порушень з боку депутатів, як, наприклад, голосування чужими картками, призведе до того, що Президента обиратиме не просто не населення України, і навіть не депутати, а виключно їхнє керівництво.

Імперативний мандат... Депутати боятимуться думати самостійно, голосувати самостійно. Їхня незгода голосувати за певний законопроект чи за Президента автоматично означатиме виключення з фракції і вибуття з лав депутатів.

Двотурова ж система виборів унеможливить проходження будь-якої політичної альтернативної сили до Верховної Ради.

Фактично це є проект монополізації нинішньої політичної гілки влади. Він не має нічого спільного з оптимізацією політичної системи України.

Дуже прикро, що люди які говорять про демократію, наважилися запропонувати такий проект.

Опитувала Анна Ященко