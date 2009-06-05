Тігіпко: базікати - не мішки тягати, для подолання кризи не зроблене нічого

Співголова Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України Сергій ТІГІПКО має намір балотуватися на пост Президента України, якщо вибори проводитимуться всенародним голосуванням.

Про це він сказав в коментарі УНІАН.

«Якщо вибори буде перенесено до парламенту, навряд чи мені вдасться висунути свою кандидатуру», - додав С.ТІГІПКО.

За його словами, він розраховує під час президентських виборів на підтримку виборців, які втомилися від «політиків-базік».

«І Західна і Східна Україна потроху дуріє від політиків-базік. Я розраховувати буду на людей, які прагматично мислять і хочуть реальної незалежності й економічних успіхів. Я хочу, перш за все, одержати підтримку раціональних людей», - сказав С.ТІГІПКО.

Він відзначив, що обіцянки, які давалися політиками під час минулої виборчої кампанії, не були виконані.

«Базікати - не мішки тягати. Говорять, добре все, але якщо подивитися, що зроблене для подолання кризи, то видно, що нічого», - наголосив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Трудова партія України на своєму з`їзді заявила, що підтримає С.ТІГІПКА, якщо він балотуватиметься на пост Президента України.