Путін заявив, що Україна "в ментальному сенсі" знаходиться поруч з Башкірією

Президент РФ Володимир Путін вважає, що ментально Башкирія є близькою до України, оскільки кореспондент УНІАН у Москві розмовляє російською без акценту. Про це Путін сказав на прес-конференції в Москві.

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«Я вам хочу сказати з приводу того, де перебувають Україна і Башкирія. Судячи з того, що ви без акценту говорили російською мовою, то в цьому сенсі, в ментальному сенсі, Башкирія не так вже й далеко від України за географічним принципом», - заявив Путін, коментуючи питання, поставлене йому кореспондентом УНІАН російською мовою.

Як повідомляв УНІАН, у ході сьогоднішньої прес-конференції президента РФ Володимира Путіна журналістка, звертаючись до нього, заявила: «Володимир Володимирович, три роки тому у нас з вами народився дитина». Після цих слів російський президент перехрестився.