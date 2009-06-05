Депутати БЮТ: особисто Юлією Володимирівною не прийнято рішення

Фракція БЮТ не ухвалювала остаточного рішення щодо створення нового формату коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після завершення закритого засідання фракції БЮТ повідомив народний депутат Сергій МІЩЕНКО.

За його словами, під час засідання обговорювалася поточна політична ситуація, вихід з кризи. “Ніяких остаточних голосувань і рішень щодо коаліції не було”, - стверджує він.

С.МІЩЕНКО зауважив, що засідання фракції було проведено для того, аби кожен народний депутат зміг донести до лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО свою точку зору щодо подій, які відбуваються, в тому числі і щодо коаліції. За його словами, остаточне рішення не було сенсу приймати, оскільки наступне пленарне засідання відбудеться у вівторок, 9 червня, і до цього часу ситуація може змінитися.

“Я думаю, фракція ще раз збереться ближче до пленарного засідання, і тоді остаточно буде прийнято рішення”, - сказав він.

С.МІЩЕНКО також повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО поінформувала про хід консультацій з керівниками політичних сил парламенту щодо виходу з економічної і політичної кризи. “На сьогоднішній день особисто Юлією Володимирівною не прийнято рішення. Як вона сказала, ніяких рішень не прийнято”, - зазначив він.

Саме тому, сказав С.МІЩЕНКО, всі тексти проекту Конституції, всі проекти угод щодо коаліції на сьогодні не існують.

Депутат також повідомив, що з суб’єктивних та об’єктивних причин у засіданні не брали участь 20-30% депутатів, що входять до її складу.

У свою чергу член фракції БЮТ Олег ЛЯШКО зауважив, що для з’ясування попередньої картини відбулося так зване рейтингове голосування щодо готовності депутатів від БЮТ створити розширену коаліцію. “Було рейтингове голосування щодо того, як фракція ставиться “, - сказав він. За словами О.ЛЯШКА, більшість фракції схиляється до того, аби політичні сили об’єдналися заради подолання економічної кризи.

“Якщо казати у відсотках, то 99% присутніх за те, щоб всі політичні сили працювали разом на країну”, - додав він.