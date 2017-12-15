МЗС України висловило протест через продовження арешту Гриба в Росії

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку рішенням російського суду продовжити до 4 березня 2018 року термін тримання під вартою незаконно заарештованого 19-річного українця Павла Гриба.

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Про це наголосили в прес-службі МЗС. "Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Октябрьського районного суду м.Краснодар від 15 грудня продовжити до 4 березня 2018 року термін тримання під вартою незаконно затриманого в Білорусі і переміщеного до Російської Федерації громадянина України Павла Гриба", - заявили українські дипломати.

"Безпідставне тримання Гриба під вартою, ігнорування російською стороною його прав, зокрема, на отримання необхідної йому медичної допомоги, зустрічі з батьками та спілкування рідною мовою під час зустрічі з консулом є переконливим свідченням систематичних порушень російською стороною прав утримуваних в пенітенціарних закладах громадян України та відсутності правосуддя в Російській Федерації", - наголосили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того самого дня. Коли цього не сталося, батько виїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі). Пізніше стало відомо, що російські слідчі звинувачують Павла Гриба у підготовці теракту на шкільній лінійці у Сочі.

7 вересня стало відомо, що Павла утримують у слідчому ізоляторі в Краснодарі. Суд постановив утримувати його під вартою до 4 січня 2018 року.

У Павла важке вроджене захворювання - портальна гіпертензія, йому необхідне щоденне специфічне лікування.

13 жовтня в МЗС України повідомили, що Представництво МЗС РФ у Краснодарі надіслало офіційну відмову в можливості відвідування Павла українськими лікарями.

20 листопада, батько Гриба заявив, що стан здоров'я його сина погіршується.