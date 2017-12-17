РФ дестабілізує Захід шляхом убивств і кібератак - голова МЗС Великобританії

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон звинуватив Росію в дестабілізації Заходу шляхом вторгнень, вбивств і спроб втрутитися у західні вибори.

Про це він розповів у інтерв’ю The Sunday Times напередодні свого візиту до Росії, повідомляє ТСН.ua з посиланням на Mail Online.

За словами міністра, у відносинах Росії та Заходу був "момент надії та зміни" наприкінці Холодної війни, але сьогодні цей період здається "абсолютною ілюзією".

"Росія не була настільки ворожою до Великої Британії та західних інтересів з моменту закінчення Холодної війни", - сказав британський дипломат.

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"У Криму – захоплення частини суверенної європейської території іншої держави й утримання її вперше з 1945 року. Додайте їхні дестабілізуючі дії на західних Балканах. У нас практично є російські відбитки пальців у спробі замаху в Чорногорії. Погляньте, що вони роблять за допомогою кіберзброї, зі спробою зриву демократичних процесів у Великій Британії", - наголосив Джонсон.

Разом з тим він додав, що не бачив доказів втручання РФ у кампанію референдуму щодо Brexit, але бачив "російський тролінг у Facebook".

Нагадаємо, що згідно з останнім опитуванням, виходу з Євросоюзу бажають вже менше половини британців. Такі результати опитування майже повністю відміняють результати минулорічного референдуму. 2016 року 52% британців проголосували за вихід з ЄС, а 48% бажали залишитися.