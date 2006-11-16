Про що Тимошенко говорити смішно

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що “помаранчеві” сили мають об’єднатись без визначення лідерства в опозиції.

В інтерв’ю УНІАН Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що БЮТ уже втомився повторювати про необхідність об’єднання помаранчевих сил. «Це наше завдання», - підкреслила вона.

Водночас, на думку Ю.ТИМОШЕНКО, це об’єднання має відбутись без визначення лідерства. «Смішно говорити про лідерство в опозиції. В опозиції необхідно говорити про виснажливу працю, а лідерів на виборах визначить народ», - сказала вона, додавши, що не потрібно у цьому питанні вчергове «влаштовувати торги за ефемерні посади».

Як повідомляв УНІАН, ідея об’єднання “помаранчевих” сил останнім часом активно обговорюється політиками, як і питання щодо особи, яка має очолити цей об’єднаний рух. Так, 11 листопада делегати ІІІ з’їзду партії «Народний Союз Наша Україна» ухвалили резолюцію, якою ініціювали проведення регіональних форумів “помаранчевих” сил з метою об’єднання. В резолюції зазначається, що об’єднання “помаранчевих” необхідне для протистояння загрозі реваншу з боку антикризової коаліції.

Виступаючи на цьому з’їзді, колишній польовий командир Майдану, а зараз – міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО – не виключив можливості власного лідерства у новому об’єднанні. Ю.ЛУЦЕНКО також заявив, що «в Україні немає жодної самодостатньої демократичної помаранчевої сили, і головне завдання – це об’єднуватися». Водночас, говорячи про партії, які б могли увійти до нової помаранчевої коаліції, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що це можуть бути різні політичні сили, такі як «Наша Україна», партія «Реформи і порядок», “Пора”, частина членів Соцпартії. Водночас, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, він не бачить у цій коаліції Блоку Юлії Тимошенко, оскільки БЮТ, за його словами, на сьогодні позиціонує себе як самодостатня політична сила.

У свою чергу, екс-голова Ради НСНУ, лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ 14 листопада в інтерв`ю газеті "Известия в Украине" заявив про можливість створення «помаранчевого» об`єднання або партії, куди б увійшли всі лідери Майдану.

“Я думаю, що навесні ми ініціюємо створення помаранчевого об`єднання, руху, а може й партії, до якої б увійшли всі лідери помаранчевої революції. Хто буде лідером у цьому об`єднанні – ЛУЦЕНКО, КИРИЛЕНКО чи ТИМОШЕНКО – вирішуватимемо», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Водночас щодо лідера БЮТ він, серед іншого, заявив: “Я не говорю так, як вона, тому що не хочу обманювати людей. Вона говорить так, тому що щиро переконана, що це правда. Я ціную цю її здатність, але ніколи не зможу користуватися її методами. Для мене вони неприйнятні».