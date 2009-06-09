Литвину вже некомфортно в коаліції: я заклав себе в грудні 2008-го

13:46, 09 червня 2009
Політика
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Спікера примушують любити рабовласників?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що почувається некомфортно у складі нинішньої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи почувається він комфортно в ситуації, коли у нього за спиною ведуться переговори.

За словами В.ЛИТВИНА, «сьогодні, як ніколи, треба думати про мораль, але в українській політиці такі категорії не присутні». «Комфорту мало», - зазначив він, додавши, що на щось інше й не розраховував.

При цьому голова ВР запитав: «А як діяти в цій ситуації?». «Продемонструвати вереск, взяти стос паперів і грюкнути об стіл ними, грюкнути дверима, щоб вони злетіли із завісів, і побігти розказувати, який ти хороший, людям?», - додав він.

«Я заклав себе і підклав руки в грудні 2008 року», - резюмував В.ЛИТВИН.

Разом із тим він висловив переконання, що переговори між політичними силами мають відбуватися публічно. За його словами, раніше, «коли були раби і кріпаки, то їм давали щось їсти і вимагали від них роботи, але не вимагали від них, щоб вони любили рабовласників». «А в нас захотіли зробити всю країну рабами і примусити, щоб вся країна любила своїх власників, любила як мінімум до 2014 року, а за іншими розрахунками – до 2020 року», - додав голова ВР.

В.ЛИТВИН вважає, що найлегшим виходом із ситуації був би вихід із коаліції. За його словами, кожного дня перед ним постає «страшенний вибір».

 

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