У "ДНР" заявили, що російські спостерігачі СЦКК покинули окуповану територію Донбасу

Всі російські і українські офіцери зі Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК) перетнули лінію зіткнення на Донбасі, покинувши окуповану "ДНР" територію Донецької області, передають російські ЗМІ з посиланням на представника "ДНР" в СЦКК Руслана Якубова.

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«Хотілося б відзначити, що вихід офіцерів Росії був вимушений, і з цієї причини достроковий. Їхня зміна повинна була перебувати тут ще півтора місяці», - сказав Якубов.

Як повідомляв УНІАН, МЗС РФ 18 грудня заявило, що Росія припиняє роботу свого представництва в СЦКК. Російські офіцери покинуть Україну 19 грудня через нібито «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців».

За його словами, Київ надав гарантії безпеки для переходу офіцерів ЗС Росії та України через лінію зіткнення на Донбасі.