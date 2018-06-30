Чому Янукович передумав?

Янукович пішов від Тимошенко майже по-англійськи. Він не став прощатися. У день свята Трійці Віктор Федорович пояснив співвітчизникам, що після тяжких, але плодовитих переговорів з Блоком Юлії Тимошенко, з яким вони практично створили проект нової Конституції, їхні шляхи все таки розійшлися. Що ж змусило Віктора Федоровича змінити свою думку в останній момент, ми запитали і народних депутатів.

Ігор Гринів, БЮТ:

МИ НІКОЛИ НЕ ДІЗНАЄМОСЯ, ХТО ВПЛИНУВ НА ПОЗИЦІЮ ВІКТОРА ФЕДОРОВИЧА

Мені здається, що тут було втручання якихось третіх сил. У тому числі Росії. Янукович у п’ятницю побував у Москві...

Він був націлений на те, аби використати переговорний процес і все, що відбувається навколо нього, виключно у своїх політичних цілях. Він від самого початку вів подвійну гру. Ми ніколи до кінця не дізнаємося, хто насправді найбільше вплинув на політичну позицію Віктора Федоровича.

Весь час, коли велися переговори між БЮТ і ПР, ті моменти, котрі стосувалися якихось термінів чи принципу виборів, були винесені у так звані “неузгоджені тези”. І жодне з цих питань так і не було узгоджено між двома політичними силами.

Якщо зараз піти на дострокові парламентські вибори – це буде зовсім безвідповідальний крок. Навряд чи хтось сьогодні піде на додаткову дестабілізацію ситуації в Україні.

Крок Януковича не здивував бютівців. Ми неодноразово бачили, що Партія регіонів поводиться непослідовно. У них у світогляді є таке: якщо можна когось кинути, то вони обов’язково це зроблять.

Тарас Чорновіл, ПР:

ЦЯ ЛЮДИНА НЕ ЗМОЖЕ СКЛАСТИ ЖОДНОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ УГОДИ ДО КІНЦЯ СВОГО ЖИТТЯ

Цього об’єднання і не могло бути... Воно було абсолютно безнадійне. Я весь минулий тиждень казав, що ні коаліції, ні змін до Конституції не буде.

Після вересня 2008 року, коли рівень недовіри почав зашкалювати, уже втягнувшись у переговорний процес, кожен з фігурантів починав думати: коли ж мене кинуть, коли мені підставлять підніжку і як зробити так, щоб я цю підніжку поставив першим?

Я переконаний, що справді було щире бажання домовитися. Потім стався перший витік кулуарної інформації, після чого здійснювався дуже жорсткий інформаційний пресинг, добре організований, продуманий з боку президентських структур. Потім підключився Литвин, окремі люди в тому ж БЮТ. Наприклад, Микола Томенко. Цей вихід інформації фактично мав зупинити будь-які переговори. Замість цього він підштовхнув фігурантів до більш активних дій. І впродовж минулого тижня все вилилося в серйозний переговорний процес, хоча не було ні довіри, ні достатніх гарантій.

Наскільки мені відомо, російські діячі готові були виступити гарантами переговорів між БЮТ і ПР, – що все буде чесно і ніхто одне другого не кине. Але в останній момент у Януковича спрацював психологічний комплекс. Він справді боїться взяти на себе відповідальність. Він уже психологічно не готовий для прийняття рішень. Це вже не той Янукович, який був у 2004–2005 роках. Ця людина не зможе скласти ні з ким до кінця свого життя жодної серйозної стратегічної угоди.

Я думаю, цього разу шукати зовнішні фактори (нібито на Януковича вплинули представники Росії) – не варто. Все таки Росія була зацікавлена в тому, аби зараз була більш-менш контрольована коаліція.

У самій Партії регіонів сильних, впливових структур, які б на сьогодні могли суперечити ідеї Януковича щодо об’єднання, якби він сам цього не хотів, не було. Ахметов зайняв певний нейтралітет, причому доброзичливий, група Фірташа дістала досить сильний удар і відступила. Усі в принципі ніби були готові, ніби виступали “за”.

У Ющенка вже немає жодних факторів, важелів і можливостей впливу на Януковича.

Ніяких дострокових ні парламентських, ні президентських виборів не буде. Найближчим часом все-таки буде прийнято постанову про дату виборів. Я думаю, це буде 17 січня. Про дострокові парламентські вибори до проведення президентських жодних розмов точно не може бути, а після президентських – шанс для їхнього проведення абсолютно мінімальний. Жоден з кандидатів у Президенти – Тимошенко, Янукович, Яценюк, Тігіпко – або не захоче, або не зможе розпустити парламент, тим більше, проти кожного з них утворюватиметься досить сильна, хоч, може, і неформальна опозиція, яка зможе достатньо міцно втримати парламент на плаву.

Василь Кисельов, народний депутат, ПР:

КОЛИ ЯНУКОВИЧ ЗРОБИВ СВОЮ ЗАЯВУ, Я ПОЛЕГШЕНО ЗІТХНУВ

Янукович не передумав об’єднуватися – він виконав волю людей.

На щастя, він прислухався до наших порад. Тому що немає жодного регіону України, який би підтримав це об’єднання. У Криму люди криком кричать: не дай Боже! Такий альянс неприродний, з нього не вийшло б нічого доброго. Коли Янукович зробив свою заяву, я полегшено зітхнув.

Дострокових парламентських виборів не буде. Зараз усі сили будуть кинуті на проведення виборів Президента. Я думаю, це буде січень 2010 року. А новий Президент уже вирішуватиме, чи є підстави розпускати Верховну Раду, чи нема.

Ганна Герман, народний депутат, ПР:

ЯКБИ Я ЗНАЛА, ЩО БУДЕ ДАЛІ, Я Б ПІШЛА В ПРЕЗИДЕНТИ

Віктор Федорович виступить у парламенті... Я думаю він найкраще розкаже, що не передумав ні з ким об’єднуватися, що ми продовжуємо роботу з об’єднання всіх політичних сил навколо ідеї виведення України з кризи.

Якби я знала, що буде далі, я б кандидувала в Президенти.

Будуть президентські вибори, всенародні. До них треба готуватися. А ще більше треба готуватися до післявиборчого періоду, до того, як усе ж таки об’єднуватися, як продовжувати реформи.

Послухайте виступ Януковича – він відповість на дуже багато запитань.

Андрій Шкіль, народний депутат, БЮТ:

ПОЗИЦІЯ ЯНУКОВИЧА БУЛА ДОСЯГНУТА НА БАНКОВІЙ

Питання щодо об’єднання ПР і БЮТ і створення широкої коаліції з подальшими спільними політичним проектами (чи щось на кшталт того) ніколи не стояло. Метою було об’єднання в парламенті в ім’я подолання кризи, зменшення кризових тисків на Україну.

Позиція Януковича була досягнута шляхом домовленостей на Банковій. Я не знаю, чи бачився Янукович з Ющенком, чи Фірташ забезпечував усі ці переговори. Не має значення, хто. Але це була чітка гра на Банкову.

Історії про те, що Янукович зробив цей крок, захищаючи демократію, – це приблизно те саме, якби лев чи вовк розповідали про переваги вегетаріанства. Це політичний трюк. Не більше. Мова йде про те, що декому вигідніше не мати стабільності в Україні, принаймні до президентських виборів.

Позиція, озвучена Януковичем, – це не позиція більшості його партії, а невеличкої меншості, елементу, який намагається узурпувати владу в партії.

Зараз єдиною передвиборчою тезою всіх кандидатів у Президенти, які підуть на вибори – і Януковича, і Яценюка, і Ющенка, – буде не те, що вони зроблять і як боротимуться з кризою, а те, якою поганою є Тимошенко.

Спочатку пройдуть президентські вибори. А вже потім буде дискусія новообраного Президента з парламентом щодо можливості проведення реформації країни, законодавчого поля і Конституції в тому числі. Якщо такої дискусії не відбудеться, то нас чекають дострокові вибори. Але дострокових виборів у парламент до президентських не буде однозначно.

Анна Ященко