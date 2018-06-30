Ющенко: Чи є серед вас безгрішні люди? Ні. І перед вами грішний...

Президент просить українців не турбуватися про його майбутнє

"Я не хочу часто повторювати, але не турбуйтеся, де в майбутньому буде ЮЩЕНКО. Турбуйтеся, де ви будете – у якій державі, в якому суспільстві і з яким суверенітетом", - зазначив глава держави, коментуючи останні події навколо нереалізованих домовленостей між Партією регіонів і Блоком Юлії Тимошенко.

"Я вже говорив про свій намір. Коли прийде час мені виступити, чому я, як Президент повинен так поступити, я зберу спеціальну прес-конференцію. Я поясню, які у нас є вибори, чого треба остерігатися, при чому буду говорити вам чесно як громадянин України", - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Водночас він висловив переконання, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО зобов’язана йти на вибори глави держави, зауваживши, що “сьогодні говорити про те, хто йде в Президенти, – це як "бенкет під час чуми".

"Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО зобов`язана йти на вибори. Як мені давав інформацію народний депутат фракції БЮТ, коли було останнє тривожне засідання фракції, ТИМОШЕНКО назвала два аргументи, чому треба бути з Партією регіонів", - повідомив В.ЮЩЕНКО.

"Якщо Юлія Володимирівна – це з її слів – йде на загальні вибори Президента, то вона програє. Тому ті, хто має імунітет, повинні збагнути, що нам треба йти в "ширку", щоб змоделювати ситуацію, коли права прем`єра не постраждають, а Віктору Федоровичу надати право одноосібно призначати керівника СБУ", - сказав В.ЮЩЕНКО.

Хто не дав Партії регіонів і БЮТ здійснити заколот

Президент наголосив, що в останні два тижні Україна, «по суті, пережила український варіант ГКЧП, коли за спинами людей хотіли забрати демократію, соборність та незалежність”.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що це було непросте випробування і для нього як Президента, і для кожного громадянина України.

Водночас, він наголосив, що був переконаний у тому, що такий заколот не відбудеться.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що завжди чітко заявляв, що не допустить обрання Президента у парламенті.

На його думку, зірвати ці плани змогли журналісти, які чесно інформували громадськість, а також позиція громадян, які висловились проти намірів внести зміни до Конституції, які розроблялись БЮТ та Партією регіонів.

«Якраз через поведінку журналістів і громадськості ми не дали здійснити заколот», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що сьогодні планувалось внести зміни до Конституції, але “це не вдалось. Як сказав один із фігурантів: “Все пропало”.

Проте Президент закликав не тішитись з цієї тимчасової перемоги, зауваживши, що вирішити докорінно проблему зможе реформування системи влади.

Також В.ЮЩЕНКО повторив свою позицію, що відповідні зміни мають здійснюватись прозоро, публічно, з широким обговоренням.

Про стовідсоткову гарантію недопущення виборів Президента у Верховній Раді

В.ЮЩЕНКО повідомив, що під час останніх зустрічей з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ говорив про те, що в нього є лише один легітимний спосіб прийти до влади – це обрання на загальнонаціональних президентських виборах.

Він також зауважив, що говорив В.ЯНУКОВИЧУ, що начебто безкоштовний подарунок – обрання Президента в парламенті - є принизливим для нього, оскільки започатковує нелегітимний спосіб обрання глави держави.

Водночас, головним моментом В.ЮЩЕНКО назвав те, що в нього був засіб не допустити обрання Президента у парламенті. «На моїх руках був стовідсотковий варіант, що вибори будуть прямими», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що це був такий спосіб, до якого б ніхто не додумався, але він чітко передбачений Конституцією.

«Я думаю, що ці аргументи вплинули», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що при цьому він також вважає, що ще однією підставою було те, що під час переговорів ні в кого не було гарантії, що одна сторона “не кине іншу”.

«Вибачте, у нас іде політика кидал», - сказав Президент, зауваживши, що переговори йшли не між партнерами, а між опонентами.

Про проект змін до Конституції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає, щоб парламент ще на поточній сесії розглянув запропонований ним проект змін до Конституції.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що наполягатиме на тому, щоб парламент розглянув внесений ним проект закону про внесення змін до Конституції та направив його до Конституційного Суду для отримання відповідного висновку.

Президент також висловив сподівання, що в червні Україна отримає висновок Венеціанської комісії щодо його законопроекту.

За словами глави держави, він готовий відповідати за кожну літеру цього документу, підкресливши, що пропонує європейську модель управління країною, що ухвалення цих змін до Основного Закону сприятиме стабільності, прогнозованості і передбачуваності подій в Україні.

Крім того, В.ЮЩЕНКО наголосив на важливості ухвалення нового виборчого законодавства, зауваживши, що вибори до парламенту на старій законодавчій базі не змінить ВР.

«Стара база нічого не привнесе, як новий криміналітет в парламент», - сказав В.ЮЩЕНКО, вкотре обурившись, що в парламенті є люди з судимостями.

Також Президент вкотре висловився за скасування депутатської недоторканості.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня Президент В.ЮЩЕНКО передав голові Верховної Ради В.ЛИТВИНУ проект нової Конституції і попросив розглянути його у парламенті як невідкладний.

У проекті нової Конституції глава держави, серед іншого, пропонує назвати парламент Національними Зборами України, які складатимуться із Палати депутатів і Сенату, створити інститути народної законодавчої ініціативи, а також інститут місцевої ініціативи.

Крім того, В.ЮЩЕНКО пропонує заборонити одночасне проведення вибори глави держави, народних депутатів та до органів місцевого самоврядування, а також встановити новий адміністративно-територіальний устрій та нові принципи місцевого самоврядування.

Про міністра оборони

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра планує подати до Верховної Ради кандидатуру міністра оборони, але висловлює сумнів, що вона буде підтримана.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що в нього є дві кандидатури на цю посаду, і сьогодні ввечері він прийме остаточне рішення.

Водночас, Президент наголосив, що питання сьогодні не в тому, що немає людини, яка може достойно і професійно очолювати Міністерство оборони.

За словами В.ЮЩЕНКА, ключовою перепоною є позиція прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. За його словами, сьогодні мета прем’єра – керувати урядом у ручному режимі. Тому Президент прогнозує, що навряд чи міністр оборони буде призначений.

Про маніпуляції з бюджетом

"Кожного місяця йде маніпуляція з виконанням державного бюджету", - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що за останні чотири місяці 30-40% обсягів щомісячних надходжень до бюджету припадає на останній день місяця. "Емісійною проводкою... або на НАК "Нафтогаз", а там маніпуляції з митною службою на 2-3 мільярди оформляються, або на кредити, які потім направляються на відповідне фінансування, по суті, фіктивних операцій", - сказав В.ЮЩЕНКО.

Крім того, зазначив глава держави, податки з платників стягуються наперед. "Очевидно, права була прем`єр-міністр, коли заявила на одній з останніх нарад своєї фракції, що на три місяці вперед зібрано податки", - додав він.

За даними В.ЮЩЕНКА, сума таких податків становить 12 млрд. грн., а, крім того, не відшкодовано ПДВ на 13,5 млрд. "У нас такої цифри не було з початку історії, причому 4 млрд. грн. уже підтверджено перевірками", - сказав Президент.

На його думку, не потрібно бути експертом, щоб зрозуміти, що в 2009 році не буде заявленого урядом зростання ВВП на 0,4% й інфляція рівні 9,5%. "Давайте не забувати, що 14% падіння ВВП у нас було в четвертому кварталі (2008 року - УНІАН). Давайте пам`ятатимемо, що у нас не буде інфляції 9,5%, давайте не забуватимемо, що в нас сьогодні три чверті річної інфляції вже вибрано", - сказав глава держави.

Він також підкреслив, що на сьогоднішній день ресурсів бюджету ледве вистачає для фінансування найбільш важливих, “критичних” витратних статей.

Для розрахунку з Росією за газ була проведена емісія у розмірі 3,8 млрд. грн.

Так стверджує Президент України Віктор ЮЩЕНКО. За його словами, для розрахунку за газ інших коштів в державі не було, немає їх і зараз.

Також В.ЮЩЕНКО зауважив, що піти на такий крок його змусила інформація про міжнародні заходи, заплановані на 18 червня, про які він сьогодні не хотів би говорити.

В цілому Президент вважає, що без серйозного реформування НАК «Нафтогаз України» не можна вирішити питання розрахунків за газ. Він підкреслив, що у найближчі 30 днів уряд зобов’язаний дати відповідь щодо реформування енергетичного сектору, в тому числі й НАК.

Президент підкреслив, що на сьогодні баланс компанії не дозволяє залучати кошти, оскільки її кредитні зобов’язання перевищують річні надходження.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Президент на засіданні РНБО заявив, що впродовж години травневий платіж за російський газ буде переказано «Газпрому» за рахунок емісії у розмірі 3,8 млрд. грн.

За ними Президента, газові борги України за травень становлять 157 млн. дол. за спожитий газ і майже 500 млн. дол. – за газ, закачаний у підземні газові сховища.

«У мене не було іншого вибору, крім того, щоб схилити сьогодні рішення на емісію ресурсів, і за годину платіж у бік «Газпрому» Росії в сумі 3,8 млрд. грн. буде здійснено. Але я хотів, щоб всі знали ціну подібних рішень», – сказав Президент.

Разом з тим, за словами міністра палива і енергетики України Юрія ПРОДАНА, кошти на оплату російського газу, спожитого і закачаного Україною в підземні сховища газу в травні, у розмірі 3,8 млрд. грн. НАК «Нафтогаз України» одержить як кредит "Ощадбанку".

Тимошенко щоразу обманює щодо рекапіталізації банків

Президент України Віктор ЮЩЕНКО критикує уряд за затримку процедури рекапіталізації комерційних банків.

«Я не знаю країни у світі, яка б за дев`ять місяців кризи не зробила б жодної операції з рекапіталізації системи (банківської – УНІАН). Україна – єдиний випадок. І щоразу прем`єр-міністр мені заявляє: «Все підготовлено»... або на 22 мільярди, або на 40 мільярдів, і рекапіталізація системи, економіки піде», – заявив В.ЮЩЕНКО.

Президент зазначив, що через затримку рекапіталізації банків за 5-6 місяців економіка країни недоотримала десятки мільярдів гривень.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією джерела в Кабінеті Міністрів, ухвалення урядом України остаточного рішення про рекапіталізацію перших трьох банків затягується через відсутність у Кабміні необхідних документів від Національного банку.

За його даними, минулого тижня Нацбанк так і не передав Міністерству фінансів статутні документи цих банків, увідповіднені досягнутим 27 травня ц.р. між Мінфіном і Нацбанком домовленостям щодо питання рекапіталізації.

Нагадаємо, остаточне рішення про рекапіталізацію перших трьох банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ» – Кабмін мав намір прийняти у суботу, 30 травня, потім, за неофіційною інформацією, – на позачерговому засіданні 5 червня.

Інформацію про стан капіталів банків, а також про суми, необхідні для вливання в банки, які планується рекапіталізувати, Міністерство фінансів і Нацбанк погодили 27 травня. Обсяг капіталізації щодо кожного банку, за інформацією в.о. міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО, становить приблизно 3 млрд. грн.

Про 26 операцій за 2 роки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що за два перших роки перебування на цій посаді йому було зроблено 26 операцій.

Президент підкреслив, що говорить про це вперше.

За його словами, ніхто не знав про ці операції, оскільки йому їх робили, «коли всі йшли відпочивати – в п’ятницю ввечері, а в понеділок вже виходив на роботу». В.ЮЩЕНКО зауважив, ці операції тривали більш як три години кожна.

Водночас він не уточнив, про що саме йдеться.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

"Перед вами грішний..."

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не зрадив нікого, з ким стояв на Майдані.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що немає людей без гріха. «Чи є серед вас безгрішні люди? Ні. І перед вами грішний», - сказав Президент.

Він зауважив, що його філософія, коли він був банкіром, полягала у тому, аби бути подалі від політики, але ситуація змінилась: спочатку він став прем’єр-міністром, а потім вийшов на Майдан.

Як сказав В.ЮЩЕНКО, він пам’ятає усіх, хто стояв з ним на Майдані. «Я добре пам’ятаю, що частина тих, хто стояв зі мною, йшли з міркування про кар’єру, інші – з міркування про свою вигоду, інші – йшли за ідею», - підкреслив Президент.

«Я зараз перед вами, як перед іконою, хочу сказати, що я нікого з них не образив», - сказав він.

Водночас, В.ЮЩЕНКО зауважив, що після перемоги на Майдані почався серед його прибічників розкол через розподіл портфелів. «Там була одна жінка і один чоловік. Далі ви все зрозумієте», - сказав він.

Також Президент зауважив, що багато з тих, хто були на Майдані, після того, як отримали посади, не впорались з цими посадами через брак професійності.

В.ЮЩЕНКО запитав, чи може він карати себе за те, що не міг заздалегідь знати, хто чого коштує. «Ви хочете сказати, що на чолі у них було написано, хто вони? Чи я їх запросив з власної вигоди?», - сказав Президент.

Поїздка Януковича до Москви принизила Ющенка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що його принижує той факт, що лідер опозиції Віктор ЯНУКОВИЧ їздив до іншої держави радитись щодо політичної ситуації в Україні.

Президент наголосив, що в Європі немає жодного політика, який би їздив радитись до іншої країни щодо внутрішніх питань. «Це мене дуже принизило», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас, він висловив переконання, що остаточне рішення по коаліції В.ЯНУКОВИЧ приймав особисто, оскільки була дуже високою персональна відповідальність.

Як вважає Президент, у разі утворення «цієї неприродної коаліції» між Партією регіонів та БЮТ “регіоналів” би чекало «повне фіаско» на електоральному полі.

За його словами, головне питання не в тому, що створювалась коаліція, а в тому, з якою метою вона створювалась. Він вкотре повторив свою думку про спробу державного перевороту у зв’язку із пропозицією цих двох політичних сил внести зміни до Конституції.

Президент підкреслив, що насправді від того, що цього все ж таки не сталося, виграла українська демократія. В.ЮЩЕНКО висловив задоволення, що це сталося саме на Трійцю, «коли вони всі покаялися». Інша справа, зауважив В.ЮЩЕНКО, полягає в тому, чи Бог прийме це каяття, чи було воно щирим.

Також глава держави висловив переконання, що якщо у подальшому будуть подібні спроби здійснити державний переворот, Україна вистоїть.