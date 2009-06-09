Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не зрадив нікого, з ким стояв на Майдані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що немає людей без гріха. «Чи є серед вас безгрішні люди? Ні. І перед вами грішний», - сказав Президент.

Він зауважив, що його філософія, коли він був банкіром, полягала у тому, аби бути подалі від політики, але ситуація змінилась: спочатку він став прем’єр-міністром, а потім вийшов на Майдан.

Як сказав В.ЮЩЕНКО, він пам’ятає усіх, хто стояв з ним на Майдані. «Я добре пам’ятаю, що частина тих, хто стояв зі мною, йшли з міркування про кар’єру, інші – з міркування про свою вигоду, інші – йшли за ідею», - підкреслив Президент.

«Я зараз перед вами, як перед іконою, хочу сказати, що я нікого з них не образив», - сказав він.

Водночас, В.ЮЩЕНКО зауважив, що після перемоги на Майдані почався серед його прибічників розкол через розподіл портфелів. «Там була одна жінка і один чоловік. Далі ви все зрозумієте», - сказав він.

Також Президент зауважив, що багато з тих, хто були на Майдані, після того, як отримали посади, не впорались з цими посадами через брак професійності.

В.ЮЩЕНКО запитав, чи може він карати себе за те, що не міг заздалегідь знати, хто чого коштує. «Ви хочете сказати, що на чолі у них було написано, хто вони? Чи я їх запросив з власної вигоди?», - сказав Президент.